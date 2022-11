"No ha sido un año fácil": Laura de la Fuente reflexiona sobre todo lo que ha tenido que enfrentar en 2022

17 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Durante la noche del 15 de septiembre pasado, el actor Cristián de la Fuente fue descubierto besando a una mujer desconocida durante una fiesta en México.

"Tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad", expresó De la Fuente públicamente, una vez se dio a conocer la infidelidad cometida a su esposa Angélica Castro.

Así se desató la crisis en la familia de Laura de la Fuente, compuesta por su madre, Angélica, y su padre, Cristián. Sin embargo, para la joven, ya pasó la tormenta y decidió compartir valientemente su análisis de lo que fue este año.

A este episodio entre sus padres, se suma la encerrona de la que fue víctima junto a Cristián en marzo, en la cual resultó baleada en una pierna, hecho que le significó estar hospitalizada y largos meses de recuperación física.

¿Qué dijo?

A través de una historia de Instagram, donde le consultaron sobre qué pensaba del 2022, Laura de la Fuente contestó que "la verdad es que he estado reflexionando harto sobre este año".

"Me pasa que siento que no ha sido un año fácil en lo personal, pero encuentro que no hay malas experiencias, sino que son experiencias que uno tiene muy cerca en la línea del tiempo como para poder ver en lo que nos ayuda a crecer esta experiencia o a darnos cuenta de algo", agregó.

Además, dijo que es por esto que "agradezco mucho este año que me ayudó a ver las amigas increíbles que tenía a mi lado, mi familia, y también siento que me ayudó a crecer mucho en el sentido de vivir el momento, enfocarme bien en el deporte y empezar a hacer deporte con más ganas de verdad, por mi bien".

"Y eso lo agradezco mucho", cerró.

