Un complejo momento fue el que vivió durante su cumpleaños el actor Cristián de la Fuente, quien fue víctima de una encerrona frustrada en el sector de La Dehesa, resultando herida de bala su hija, Laura de la Fuente, quien iba a bordo del vehículo junto a él.

Resulta que durante el incidente ocurrido el pasado 10 de marzo, la joven recibió un disparo en una de sus piernas, lo que provocó que fuera trasladada de urgencia a la Clínica Alemana para ser operada.

En redes sociales, fue la madre de Laura, Angélica Castro, la primera en informar sobre el asalto que sufrió su familia, pidiendo a sus más de 800 mil seguidores que rezaran por la pronta recuperación de la adolescente.

"Ahora a enfocarme en mi misma"

Afortunadamente, tras la cirugía, los médicos lograron extraer el proyectil y mantener a Laura fuera de riesgo vital. Ahora, a casi dos días del asalto, fue la misma joven quien agradeció el apoyo que recibió durante las últimas horas.

"Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado, apoyándome en este momento tan doloroso y traumático", partió escribiendo en su cuenta de Instagram.

Asimismo, dedicó unas palabras al personal médico que la atendió en la clínica y a sus más cercanos: "Me subieron el ánimo y que con precisión me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca, pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron".

Respecto a su estado de salud, señaló que " hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto. Muchas gracias a todos", finalizó en el texto que acompañó con una foto donde aparece su mano junto a la de sus padres.

Revisa la publicación de Laura de la Fuente

