"El fin de mi carrera": Julián Elfenbein revela la secuela de la que se salvó tras sufrir un infarto

El periodista y conductor de televisión Julián Elfenbein contó detalles desconocidos del infarto que sufrió en 2018, en un programa de televisión.

Elfenbein, en una entrevista que grabó para un programa de Canal 13, aseguró que su malestar, de haber sido más intenso, pudo haber significado el fin de su carrera.

El infarto de Julián

Julián Elfenbein sufrió un infarto al miocardio en julio de 2018, mientras estaba en su casa tras haber vuelto de su jornada laboral grabando el programa "Pasapalabra".

"Me empieza a tiritar el brazo... como que el brazo se manda solo... me desplomo en el baño, al minuto me recupero y me acuesto en la cama", rememoró, creyendo que sus dolencias se pasarían. No obstante, se intensificaron y tuvo que ser llevado a un recinto asistencial.

Sobre ese momento rememoró que "entré por urgencia y no quería que se supiera nada. (Pensaba) 'No, otra vez no'. Estaba en un gran momento, con 'Pasapalabra' a tope, soy muy trabajólico y muy responsable por la pega, no quería suspender la grabación del día siguiente".

No obstante, su recuperación tardó más de lo que él tenía en mente. "Lo que pasa es que había mucho riesgo de que yo quedara con parálisis facial y, obviamente, podía significar el fin de mi carrera", confesó, revelando que durante dos semanas tuvo que hacer reposo.

En la misma entrevista, Julián además contó lo mucho que le afectó la muerte de su expolola, María Soledad Aris. "Lloré tanto que se me secaron las lágrimas", aseveró.

