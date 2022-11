Aseguran que Shakira no estará en el Mundial de Catar: "No va a actuar en la ceremonia de inauguración"

16 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Desde hace semanas, y luego de que llegara a un acuerdo por la custodia de sus hijos con Gerard Piqué, varios rumores aseguraban que Shakira sería una de las artistas invitadas para cantar en la ceremonia de apertura del Mundial de Catar 2022.

La artista colombiana se ha convertido en una de las estrellas favoritas para la justa deportiva. Actuó en tres Copas del Mundo: Alemania 2006 con “Hip's Don't Lie”; después en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”; y la última en el Mundial de Brasil de 2014, interpretando “La La La”.

De confirmarse, Shakira se convertiría en la primera artista en cantar cuatro veces en la Copa Mundial de Fútbol.

Shakira habría rechazado su participación en Catar 2022

Sin embargo, todo indica que ahora no está tan segura de querer ser parte del show, que ha estado envuelto en una polémica por las restricciones que ha impuesto el país anfitrión hacia las mujeres.

A tan solo cuatro días de que se inaugure la Copa Mundial, Shakira habría rechazado la invitación a cantar en el Mundial. Aunque hasta ahora no ha emitido algún comunicado oficial al respecto.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial", dijo la periodista Adriana Dorronsoro a Telecinco.

El dato que pondría a Shakira en una posición difícil en el próximo mundial. Fuente: (El programa de Ana Rosa). pic.twitter.com/TrNzAnRL1M — Show España (@ShowEspana) November 15, 2022

Hasta ahora, se desconoce cuáles serían las razones de la cantante para no participar, pero muchos medios españoles señalan que tal vez se deba al difícil momento que vive.

Shakira podría estar planificando la mudanza que hará a la ciudad de Miami, el próximo año, o tal vez no esté de acuerdo con las medidas impuestas por el país.

La intérprete de “Te felicito” aparecía en la lista de artistas, junto a el grupo de K-pop BTS y la banda pop Black Eyed Peas.

Shakira no participará en la gala de inauguración del Mundial de Catar, pero no se descarta alguna colaboración #AR15N

https://t.co/VUHG9HsKLR — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 15, 2022

