Margot Robbie aparece en la nueva portada de Vanity Fair y se llena de críticas por su aspecto

Margot Robbie es una de las actrices que más fuerza ha cobrado en Hollywood en los últimos años, al trabajar en populares películas con reconocidos directores y sumarse a proyectos aclamados, tanto por la crítica como por sus fanáticas y fanáticos.

Tanto es su éxito, que volvió a aparecer en la portada de la revista Vanity Fair, esta vez en el número que corresponde a la edición de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023.

Sin embargo, no todos quedaron contentos con la aparición de la actriz en esta portada, recibiendo un sinfín de críticas de los internautas debido a la forma en que sale mostrando su abdomen y cómo sobresalen sus costillas, acusándola de "promover conductas alimentarias peligrosas".

Críticas a Margot Robbie en portada de Vanity Fair

Tras hacerse pública la portada protagonizada por Robbie en la cuenta oficial de Vanity Fair en Instagram, cientos de usuarios comenzaron a emitir fuertes críticas.

Por ejemplo, uno de los comentarios reclamaba que "la industria de los medios y la moda realmente está tratando de recuperar el aspecto súper delgado, como si las niñas pequeñas no fueran hospitalizadas durante años tratando de ser delgadas al no comer y hacer ejercicio hasta que su cuerpo colapse. Bien hecho, Vanity Fair."

"Nuestros adolescentes están mirando. No les hagamos esto. Increíble actriz. Mala y peligrosa elección de una foto", manifestó otro de los comentarios.

No obstante, otros usuarios se refirieron al tema, pero no le dieron tanta importancia. "Me encantaría esto (la portada) si el vestido estuviera entero. Pienso que necesitan averiguar quién es su público objetivo. Me encantan todos los tamaños de cuerpo porque todos somos individuos. Solo las costillas que se muestran parecen un poco preocupantes, pero ella es encantadora", señaló un cibernauta.

