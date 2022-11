Cher sorprende con un nuevo romance: Sale con un ejecutivo musical 40 años menor que ella

La cantante Cher hizo estallar las redes sociales. Y es que los paparazzis la fotografiaron tomada de la mano con un hombre mucho menor que ella. Las revistas de moda afirman que se trata de Alexander Edwards.

La pareja fue vista en el restaurante Craig's, situado en la avenida Melrose en el este de Hollywood. Estuvieron tomados de la mano mientras esperaban entrar, porque verían cantar al rapero Tyga.

La cita no terminó allí. Al salir, la pareja, acompañada de Tyga, entró al bar Nice Guy en La Cienega Boulevard. En el carro de Tyga, Edwards besó la mano de Cher.

Alexander Edwards es un importante ejecutivo musical, a quien también se le reconoce como “A.E”. Tiene 36 años y, anteriormente, fue la pareja de la actriz, cantante y modelo estadounidense Amber Rose, con quien además comparte un hijo de 3 años.

Su relación terminó en agosto de 2021, tras un episodio de infidelidad por parte del productor musical. Edwards confesó en un Instagram Live que engañó a Amber y, al mismo tiempo, admitió que era un amante de las mujeres.

Actualmente, es el vicepresidente de la compañía A&R (Artistas y Repertorio), perteneciente al grupo discográfico Def Jam. Esa compañía ha sido la casa de artistas de la talla de Rihanna y Justin Bieber.

El portal Newsweek refiere que en su haber musical, el rapero nativo de Oakland, California, ha trabajado con Tyga, quien además de cantante es el dueño de la compañía Last Kings.

Sobre su supuesta relación con Cher, Alexander Edwards no se ha pronunciado. La cantante tampoco lo ha hecho. Lo más parecido a una confirmación está en una publicación de Twitter que hizo la artista antes de ser fotografiada con Edwards y que refiere que una parte de su vida es increíble.

One part of my life is SO AMAZING 😍