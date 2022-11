"No pude agradecerle": Don Francisco revela especial regalo entregado por Oscarito

04 nov. 2022 - 22:15 hrs.

Como antesala al inicio de la Teletón 2022, pasado el mediodía de este viernes 4 de noviembre se realizó la "Matinatón", instancia en que animadores de diferentes matinales llegaron hasta Mega para hacer una transmisión en conjunto.

Además del íconico Don Francisco, en la instancia también estuvieron José Antonio Neme y Karen Doggenweiler, de Mega; Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, de CHV; Eduardo De la Iglesia y Julia Vial, desde La Red; Priscilla Vargas y José Luis Repenning, de Canal 13, entre otros.

Durante la jornada se vivió un emocionante momento cuando Mario Kreutzberger agradeció un obsequió que le dio el humorista Oscarito hace algunos días.

"No pude agradecerle"

"Les voy a contar una cosa. Oscarito, el muchacho que es humorista de la Teletón, me hizo un regalo. Y yo en ese momento, como a veces estoy pensando en otras cosas, no pude agradecerle el regalo. Esto fue antes de ayer", comenzó diciendo Kreutzberger.

Luego, el animador mostró una pequeña caja de madera y contó que: "Él me regaló esta cajita, que adentro de la cajita dice 'Con cariño Óscar', y '¿qué me regalo?', me regaló palitos personalizados, y yo hoy día me puse un palito personalizado - en un anillo- que tiene mis iniciales".

Sobre el humorista, Don Francisco reveló que "él es un muchacho que defiende toda su vida haber estado en la Teletón que hoy día le permite hacer charlas inclusivas, hablar de humor y hacer humor, así que aprovecho de agradecerle públicamente".

