"Estoy conmigo misma, no estoy con nadie más": Daniela Aránguiz confirma su separación de Jorge Valdivia

29 oct. 2022 - 16:30 hrs.

Desde hace algunas semanas que la exchica Mekano, Daniela Aránguiz, ha dado que hablar debido a unos videos filtrados en el cumpleaños de la bailarina de Axé Bahía, Flaviana Seeling, donde se le veía con otro hombre.

Hasta el momento la chilena no había entregado mayores detalles de su encuentro amoroso con el argentino Luis Mateucci, sin embargo, ahora decidió sacar la voz en un nuevo programa de espectáculos.

"Estoy conmigo misma, no estoy con nadie más"

Durante dicho programa, la empresaria confesó que se encuentra actualmente soltera, tras estar 18 años con Jorge Valdivia.

"Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo", le expresó Daniela a Jon Reyes y Andrés Caniulef, los conductores de "Qué se comenta".

"No estoy con nadie, y estoy muy, muy bien", recalcó la chilena, aprovechando de aclarar que aun cuando está soltera, no está en ningún tipo de relación ni con el exchico reality, ni nadie.

Sobre la misma, el periodista Reyes explicó que Aránguiz se encuentra bien y no guarda mayores rencores con su exmarido.

"Está muy empoderada y me dijo que van a seguir siendo familia, están en muy buenos términos, pero sí podemos decir que esa relación se acabó", precisó.

Asimismo, el comunicador comentó que Daniela y Jorge están esperando oficializar legalmente su separación. "Para poder firmar los papeles de divorcio tienen que esperar un año", siguió Jon. No obstante, aseveró que la expareja ya no vive junta.

