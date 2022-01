"Son iguales": Paulo Brunetti publica foto con su hermano y fans quedan en shock por su parecido

El actor Paulo Brunetti impactó a sus fans, tras subir una imagen junto a su hermano Marco, en la cual muchos destacaron el gran parecido que tienen ambos

Brunetti posteó una imagen en donde aparece él junto a la familia de Marco, con quien, de acuerdo al relato de la foto, se lo topó en un aeropuerto.

"La misma sonrisa"

"En el vuelo que tomaba de Puerto Madryn a Buenos Aires venía mi hermano Marco, con Eugenia y mi sobrino Valentino. Pudimos conversar un rato junto a Mamá y Papá. Lindo encuentro. Cortito, pero me llevo un abrazo bien apretado de todos. Corazón lleno", escribió al pie de la publicación.

En la imagen, como era de esperarse, muchos notaron el gran parecido que tienen los dos, a los cuales solo los diferencia el peinado que lucen.

"La embarró, son iguales", "la misma sonrisa", "que buena carga de amor", "pensé que te habías cortado el pelo, son iguales", "qué hermosa coincidencia", "son iguales", son algunos de los mensajes que más se repitieron en el posteo.

Revisa la publicación

Recordemos que Paulo Brunetti es originario de Argentina, país en donde se encuentra parte de su familia, a quien visita de forma frecuente tras el levantamiento de las restricciones por el coronavirus.

Su emprendimiento

Además de ser actor, Brunetti está centrado en un emprendimiento que creó junto a cinco amigos, el cual consiste en la venta de lácteos, reservas, condimentos y longanizas provenientes de la región de La Araucanía.

"Soy el único conocido del grupo y aprovecho mis redes sociales para promocionar la página. Cada uno tiene sus roles bien definidos: yo veo las redes y también hago algunos delivery", comenta Paulo.

En ese sentido, relata que cuando va a dejar los productos donde sus clientes, ellos no pueden creer que es él: "Me han tocado casas donde me han atendido los dueños y la primera reacción es de incredulidad. Yo encuentro buenísimo que me vean haciendo otras cosas".

"Originalmente, queríamos abrir un local, pero por el estallido y la pandemia no nos quisimos arriesgar tanto. Cuando salimos de la cuarentena, un día nos juntamos a comer los seis y decidimos empezar de a poco a vender a través de las redes sociales y ha funcionado bien", concluye el argentino que lleva viviendo 13 años en suelo chileno.

Todo sobre Famosos chilenos