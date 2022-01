"Son iguales": Gonzalo Valenzuela sube foto con su hijo de 14 años y los fans destacan su gran parecido

El actor Gonzalo Valenzuela subió una foto a su cuenta de Instagram junto a su hijo Silvestre, fruto de su relación con su expareja, Juana Viale.

Todo se dio en el contexto del cumpleaños del adolescente, quien cumplió 14 años durante el domingo 23 de enero.

Valenzuela publicó una imagen en donde aparece él abrazado a Silvestre, cargando un gran pastel de cumpleaños con sus velas encendidas.

"14 mi vida", escribió en la descripción el intérprete chileno, recibiendo en pocas horas más de 35 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. Muchos de ellos de felicitaciones, mientras que otros repararon en su gran parecido.

"Son iguales", "es tu mini tú", "son idénticos", "qué grande y fachero", "muchas felicidades", "es tu clon", "qué bien verlos así de felices", "felicidades", "puro amor", son algunos de los mensajes que más se repitieron en la publicación.

Dura pelea en "Machos"

Por otra parte, hace unos días en un programa de televisión, se reveló que Gonzalo Valenzuela protagonizó una pelea en Viña del Mar con un marino, mientras grababa la exitosa teleserie "Machos" en 2003.

"Aparecieron todos estos carteles en Viña, éramos los ‘Machos’, y ese día era una fiesta al inicio del Festival de Viña, había un evento en la discoteque del casino, y abrieron las puertas a las dos de la mañana y entraron un grupo de marinos”, indicó de entrada Valenzuela en el mismo programa.

"Estábamos ahí todos nosotros, estaba conversando con alguien y llega un marino bajito, y me dice ‘así que tú eres de los Machos’, y le digo que sí", agregó, recordando que el uniformado le pidió que hiciera su coreografía.

Valenzuela se negó y el marino insistió en su solicitud, a lo que Valenzuela le dijo: "Sabes, ¿quieres que te saque la cresta? Y él me dice que no y se fue. Luego aparece un hombre enorme, y me dice ‘¿así que quieres pegarle a mi hermano?’, y le digo ‘así que tú quieres pelear’, y me saco la chaqueta para pelear".

"El hue... se echó para atrás, agarró un vaso y me pegó en la cara. Fueron ochenta puntos (en la cara), me pasé un mes y medio grabando de perfil", cerró.

