Pollo Valdivia revela nuevos detalles sobre el estado de salud de Claudia Conserva: "Está muy débil"

23 oct. 2022 - 15:00 hrs.

Fue a fines de junio de este 2022, cuando la conductora de televisión Claudia Conserva reveló públicamente que había sido diagnosticada de cáncer de mamas, tras realizarse una mamografía de rutina.

"Un chequeo, el mismo de siempre. El que siempre sale normal. No tengo antecedentes de nada y me siento mejor que nunca. El mismo viernes 17 de junio, me hacían biopsia a una pechuga (mama) y a un ganglio", es parte de lo que escribió en el posteo donde confirmó su diagnóstico.

En la misma publicación, Conserva dio a conocer que se retiraría de la vida pública, con el objetivo de enfocarse en un 100% en su recuperación.

De hecho, los avances en su estado de salud y el tratamiento que lleva contra la enfermedad se han conocido gracias a los amigos y familiares de la animadora.

"Está muy débil"

Sin ir más lejos, este miércoles 19 de octubre, Juan Carlos "Pollo" Valdivia, el marido de Claudia Conserva, en una entrevista con El Mercurio, dio algunos detalles de la salud de ella.

"(Claudia) está superando la mitad de la quimioterapia y está respondiendo bien. Toda esta situación ha sido muy dura, muy fuerte y solo esperamos que se recupere pronto".

Si bien aseguró que la adherencia a las quimioterapias ha ido bien, puntalizó que su esposa "está muy débil y tiene que pasar semiencerrada, porque, por su situación, no puede tener contacto con gente que la pueda contagiar de Covid-19, así que salimos solo de la casa para ir a la clínica".

Para cerrar, sentenció que como familia se encuentran "cien por ciento abocados a la recuperación de Claudia. Yo soy su enfermero, su Uber, es lo que me corresponde hacer y no me complica nada".

"Estoy seguro de que ella hubiera hecho lo mismo por mí, y esa reciprocidad y el amor hace que tú estés disponible para lo que sea. Ya vendrá el tiempo para las reflexiones, cuando lo tengamos superado. Por ahora, este es mi deber", cerró.

