"Desde el cielo tu mamá hoy celebra": Así fue el tierno cumpleaños número 6 del hijo de Javiera Suárez

21 oct. 2022 - 10:40 hrs.

Esta semana, el doctor Cristián Arriagada celebró el cumpleaños de su hijo Pedro Milagros, quien nació hace 6 años fruto de su matrimonio con la fallecida periodista Javiera Suárez.

El médico subió a su cuenta de Instagram una galería de imágenes, en la que se puede ver al pequeño disfrutando de lo que fue su fiesta de cumpleaños.

Todo sobre Javiera Suárez

"Desde el cielo tu mamá hoy celebra"

En la primera foto, Pedro aparece sentado sobre las piernas de su padre, mordiendo el gran pastel de cumpleaños que tenía la temática de la película "Detective Pikachu".

"Feliz cumpleaños a mi Pedrito Milagros", escribió de entrada en la publicación. Agregó que "ya son 6 años y me cuesta creer lo grande que estás y lo rápido que pasa el tiempo".

"No me quiero perder un día de tu vida. Estoy seguro que desde el cielo tu mamá hoy celebra con nosotros", concluyó, recibiendo más de 40 mil "me gusta" en menos de un día y cientos de comentarios.

"Un fuerte abrazo para Pedrito", "feliz cumpleaños, Pedrito", "felicidades infinitas, lindo niño", "su mamá debe estar feliz de ver cómo crece", "que seas muy feliz", "muchas felicidades"; son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en el posteo.

Revisa la publicación

La periodista Javiera Suárez, madre de Pedro Milagros, falleció el 12 de junio de 2019, tras padecer durante 3 años un cáncer de piel que se ramificó hacia su hígado, huesos, pulmón y una mama.

Todo sobre Famosos chilenos