Matrimonios y separaciones: Programa de Televisión Española tendrá como protagonistas a Shakira y Piqué

La separación de Shakira y Piqué irá a la pantalla chica, ahora mediante un programa de la Televisión Española. No, no se trata de un proyecto directo de la pareja, y mucho menos cuenta con su aprobación, pero, quieran o no, ellos serán los protagonistas.

Se trata de un programa llamado Anillos de Oro, donde se analizarán los matrimonios y separaciones más polémicos de España, desde luego que la ruptura de la colombiana y la figura del Barcelona es la que ocupa el primer lugar en la lista.

Lo que se sabe del programa de TV

Desde que la cantante de Waka Waka y el español Gerard Piqué comenzaron una relación en el año 2012, la prensa del corazón siguió cada capítulo de su historia.

Ha sido tanto el seguimiento que le dieron a esta pareja que, de hecho, la Fiscalía de España recurrió a publicaciones de prensa como pruebas para comprobar que Shakira era residente del país durante los años 2012-2014, periodo por el cual es acusada de evadir impuestos.

Si el comienzo de su romance ocupó primeras planas, desde luego el final también y ahora quieren llevarlo a las pantallas de televisión.

El diario español La Razón pudo conocer de manera exclusiva que Televisión Española trabaja en la producción de Anillos de Oro, un programa similar a Lazos de Sangre, este último es un programa de TV que ofrece información a los espectadores sobre los momentos que marcaron las vidas de grandes sagas familiares de España.

Ahora el formato planea repetirlo en Anillos de Oro, pero enfocados en los matrimonios y separaciones de famosos en la sociedad española. Se prevé que Shakira y Piqué sean los primeros en abordar.

La Razón también reveló que la producción del programa se puso en contacto con una de las exnovias de Piqué, para que diera su testimonio en alguno de los episodios, pero esta rechazó la oferta.

La fecha del estreno no está definida por el momento, pero se trabaja en el desarrollo de los capítulos y se prevé que el estreno lo anuncien una vez termine Lazos de Sangre.

