Shakira aparece sonriente tras estrenar "Monotonía", mientras que la nueva pareja de Piqué no querría salir de casa

Shakira se anota un triunfo en medio de su mediática separación de Gerard Piqué. La cantante colombiana acaba de estrenar su nuevo sencillo “Monotonía'', que se ha convertido en todo un éxito, pero ha sido el dolor de cabeza de más de uno.

La letra del tema ventila sus sentimientos luego de su reciente ruptura amorosa y deja claro que la relación entre ambos no funcionaba desde hace mucho tiempo.

Esto no le habría caído nada bien al defensa del Barcelona, quien tuvo que bloquear los comentarios en Instagram para evitar la ola de críticas. Pero tampoco esta canción habría sido del agrado de su nueva novia, Clara Chía, que se ha visto muy afectada tras el éxito alcanzado por la intérprete.

Aseguran que Clara Chía no quiere salir de su casa

A solo cinco días del estreno, “Monotonía” ya alcanza más de 51 millones de reproducciones en YouTube, y esto habría generado mayor tensión entre Gerard Piqué y Clara Chía.

El mismo día del estreno, el futbolista fue a casa de Shakira a recoger a sus hijos Sasha y Milan y, al ser consultado sobre la letra de la canción, guardó silencio mientras se hacía el distraído con el celular.

Ahora, el conocido paparazzi Jordi Marti, quien ha seguido a la cantante y al futbolista durante 12 años, reveló que Clara Chía tampoco la ha estado pasando muy bien y que se siente muy tensa ante la persecusión de la prensa.

“Clara a nivel personal está pasando un bache terrible. Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza. No la está pasando bien con esta situación”, dijo en una entrevista con el programa Socialité.

Shakira reaparece sonriente y posa con los fans

Por su parte, Shakira reapareció sonriente y hasta se tomó un tiempo para fotografiarse con los fans, pese a que su papá atraviesa por una situación de salud bastante delicada.

La intérprete de “Te Felicito” estacionó su auto al percatarse de la emoción de una fanática al verla pasar, y fue ella misma quien le pidió hacerse una selfie. El momento quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

