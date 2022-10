Russell Crowe, El Gladiador, aparece con su novia en el estreno de su nueva película: ¿Quién es Britney Theriot?

Russell Crowe, El Gladiador, fue fotografiado al lado de su novia, Britney Theriot, durante el estreno de su nueva película “Poker Face”. La pareja posó en la alfombra roja de Roma y es la primera vez que aparecen juntos en público.

A ambos se les vio felices y elegantes. Crowe usó un atuendo negro: traje, camisa y zapatos de igual tono.

Britney, en cambio, usó el tono azul oscuro en un vestido estampado que, al mismo tiempo, tenía tonos blancos, negros y grises. Lo acompañó con stilettos negros y un reloj pulsera de igual color.

#RussellCrowe and Britney Theriot, beautiful couple on the #redcarpet , #Rome #Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/PFT7tMeGXF

Britney Theriot y Russell Crowe se conocieron en “Broken City”, rodada en 2013. Sin embargo, fue siete años después que ambos se juntaron como pareja. Desde entonces, han tenido un bajo perfil, aunque en oportunidades han sido fotografiados jugando tenis.

La Revista People indica que Britney es una mujer que mantiene un perfil bajo en las redes sociales. Aunque fue actriz, actualmente se desempeña como una destacada agente de bienes raíces.

Nació en Louisiana, Nueva Orleans, y se graduó como ingeniera eléctrica. Es amante de los animales, especialmente de los perros. Disfruta de la buena música, el arte y la naturaleza.

"El Gladiador" ha mostrado fotografías en sus redes sociales junto a ella, no solo compartiendo juegos de tenis sino también con sus dos hijos, Tennyson y Charles, quienes nacieron de su relación con Danielle Spencer.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo