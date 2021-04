En la trayectoria de Russell Crowe siempre recordaremos que el personaje del film “Gladiador” fue que le dio la fama cuando ya contaba con 35 años, logro que le permitió construir un nombre en Hollywood a partir de ese contundente estreno que rompió récords en taquilla en el año 2000.

Pero a 21 años de esa película, el actor australiano muestra desde hace más de tres años un físico que no deja nada del inconfundible guerrero que protagonizó una historia épica de amor y dolor, en la figura de un luchador joven y musculoso.

Sus nuevas participaciones en recientes títulos cinematográficos no han sido las más exitosas, lo que se suma a que nunca más ha vuelto a recobrar la apariencia que lo lanzó al estrellato en la pantalla grande.

Su nuevo aspecto, con muchos kilos que afectan su apariencia fue justificada en el pasado para protagonizar la nueva película realizada en el 2018, “The Loudest Voice un The Room”, en la que le dio vida a Roger Aile, un exejecutivo de televisión que murió en el 2017.

Sí, este hombre es Russell Crowe, uno de mis actores favoritos, por poco me da un microinfarto al verle asi con 54 años, menos mal que ese cambio fisíco lo ha hecho para interpretar un papel en una serie «The Loudest Voice in the Room (La voz más alta de la habitación)». pic.twitter.com/ynUIRVFXOg