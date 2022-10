24 oct. 2022 - 20:00 hrs.

El cantante Luis Fonsi y su esposa Águeda López siempre han presumido de lo bien que se llevan como pareja. En sus redes sociales abundan fotos en las que parecen vivir un eterno cuento de hadas con final feliz.

La pareja lleva ocho años de casados y producto de su relación tienen dos hijos, Mikaela y Rocco, quienes han heredado también el talento para el canto y las pasarelas.

A pesar de que lucen siempre como el matrimonio ideal, el cantante boricua acaba de compartir un video en Instagram en el que deja ver que ellos tampoco escapan de los errores y las vicisitudes cotidianas de una pareja común.

El video de Luis Fonsi que deja en evidencia a Agueda López

El intérprete de “Despacito”, que siempre ha mostrado su vida personal con cautela, rompió con los códigos que hasta ahora había manejado en sus redes sociales y decidió mostrar un pedacito de su cotidianidad.

En el clip que compartió en Instagram se puede ver un momento de complicidad con la modelo española. Ella aparece con un suéter, y un par de parches de hidrogel bajo los ojos, con unos pantalones de mezclilla apenas abotonados y le reclamaba por haber empacado por error unos jeans equivocados que no eran los que necesitaba para tener un look perfecto. Todo mientras él la grababa.

"Ahora estos jeans no me hacen culo, estos no son los... ¿Me estás grabando?", dice mirando a la cámara. "No quiero hablar contigo, todo es culpa tuya. Que yo haya traído estos jeans y no los que tenía que traer, es culpa tuya", siguió reclamando entre risas y seriedad al puertorriqueño.

Luego la rubia siguió con su reclamo que terminó luego de que tropezara uno de sus pies con un mueble en la habitación, mientras que el exesposo de Adamari López no paraba de reír.

“Un día en mi vida! Definitivamente ella no es una persona mañanera. La amo tanto”, escribió en la leyenda del post. A lo que ella misma respondió: “Te mato”.

“Primera vez que los vemos sin tanta apariencia”

El video de Luis Fonsi enseguida acaparó la atención de los fans, a quienes también les pareció divertido el “berrinche” hecho por la esposa del artista.

Algunos también se mostraron a gusto con que por primera vez Fonsi compartiera parte de su vida, dejando a un lado las apariencias y el glamour.

“Primera vez que los veo sin tanto espejismo y como en una vida normal. Para mí ustedes eran vanidosos, sus fotos y videos. Nunca sacaban uno de su vida normal como cualquier familia”, dijo un usuario.

“Me encanta que compartas esta parte de tu vida”, “Más videos así por favor jajajaja”, fueron otras de las reacciones a la publicación.

