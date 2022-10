La nueva confesión de la esposa de Will Smith: Le gusta que se vaya de viaje con su exmujer

23 oct. 2022 - 18:00 hrs.

La relación de Will Smith y Jada Pinkett Smith se mantiene en el centro de la polémica. La actriz, que es practicante de poliamor, acaba de confesar que no tiene problema alguno en que el actor viaje con su exesposa sin que ella esté presente.

Los actores tienen 25 años juntos y han protagonizado diversas polémicas, como la bofetada que le propinó Smith al humorista Chris Rock en los premios Oscar, el pasado 27 de marzo, cuando bromeó sobre la alopecia de su mujer.

Siempre han lucido como una pareja abiertamente feliz y sin complicaciones, pero antes de Jada, el intérprete del “Príncipe del rap” estuvo casado con la también actriz Sheree Zampino, con quien tuvo a su primer hijo, Trey Smith.

La confesión de la esposa de Will Smith

La actriz, cantante y productora aprovechó un nuevo episodio de su programa “Red Table Talk” para hacer una confesión sobre su vida amorosa y su vida privada.

Jada, quien es mamá de Willow y Jaden Smith, tuvo como invitada a Sheree Zampino y confesó que, además de tenerle mucha estima y de considerarla como parte de la familia mezclada, no tiene problema alguno en que viaje en compañía de su pareja sin su presencia.

"Hacen viajes, yo no estoy allí. Hacen lo suyo. Nunca me ha molestado. No están juntos de forma romántica, pero si él se va de gira con su madre y su hermana, es divertido para mí verlos disfrutar el uno del otro. Pero lleva tiempo", confesó.

La protagonista del “Profesor chiflado” comentó que no fue fácil al principio lidiar con la idea de que el actor era un hombre divorciado y, además, con un hijo.

“No fue fácil, al principio no lo entendía, pero pensé cómo puedo amar a Trey, sin amar a la persona más importante en su vida que es su mamá”, dijo.

Aunque Jada hace algún tiempo confesó que es abierta en torno al amor, aclaró que nunca imaginó tener una relación múltiple que incluyera a la exesposa del actor.

