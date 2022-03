Jada Pinkett Smith rompe el silencio tras golpe de su esposo Will Smith a Chris Rock en los Oscar

La actriz Jada Pinkett Smith rompió el silencio luego que su esposo, Will Smith, le propinara una bofetada al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

El golpe se produjo luego que Rock realizara una broma a Jada, quien decidió raparse su cabello debido a la alopecia que padece.

Rock comparó el pelo corto de Jada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane". En un comienzo, Smith acogió de buena manera el chiste, pero luego se paró para golpear a Rock.

"Es una temporada para sanar"

Jada Pinkett Smith utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje, sin hacer alusión directa a lo ocurrido en los Oscar.

"Esta es una temporada para sanar, y estoy en ello", escribió la actriz, quien además restringió los comentarios de la publicación.

Además de emojis de corazón, los comentarios que recibió fueron de apoyo, tales como "te amamos", "100%, estamos en esto, reina. Eres una bendición" y "Amén".

"Me equivoqué... estoy avergonzado"

En tanto, durante la tarde del lunes, Will Smith usó sus redes sociales para ofrecerle disculpas al comediante Chris Rock.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", comenzó señalando Will Smith en su cuenta de Instagram.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", afirmó el actor ganador del Oscar por su papel en "King Richard".

"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard", explicó.

