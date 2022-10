"No heredó ni se le regaló nada": Hijo de Claudia Conserva defiende a su madre tras críticas en redes sociales

21 oct. 2022 - 18:30 hrs.

Esta semana, la conductora de televisión Claudia Conserva reapareció en sus redes sociales para entregar un mensaje de su experiencia con el cáncer de mamas, enfermedad de la cual fue diagnosticada en junio de este 2022.

"El cáncer es un drama que nos afecta a todos (...) un abrazo apretado a los enfermos y sus familias, no es fácil esta enfermedad... todos sufrimos, el entorno se ve afectado", es parte de la declaración con la que acompañó una foto en Instagram, en la que aparece completamente calva.

Críticas a Claudia

Si bien casi todos los comentarios que le dejaron eran de ánimo y apoyo frente a la situación que está viviendo, algunos fueron en directo cuestionamiento a su padecimiento.

En concreto, un par de mensajes que se pueden leer en Twitter, criticaron a la animadora, debido a que ella posee los medios económicos para enfrentar la enfermedad.

Frente a esos mensajes, uno de los primeros en reaccionar fue Cristián Sánchez, quien sufrió la muerte de un hermano producto del cáncer, dejando en claro que la enfermedad oncólogica no ve clases sociales.

"Ningún enfermo de cáncer 'le pone color'... El cáncer no respeta nada, tampoco le importa si tienes $$$$ (dinero) o no... Solo destroza, y no solo al que lo vive, sino que a toda su familia", escribió el periodista, respondiéndole a un tuitero que cuestionó a Claudia Conserva.

Defensa de Cristián Sánchez a Claudia Conserva

La defensa de Renato Valdivia Conserva a su madre

Y quien se sumó a esta discusión ahora fue Renato Valdivia Conserva, el hijo mayor de la conductora de televisión, que ocupó sus redes sociales para defender a su madre.

Sin citar a nadie en específico, redactó que "mi mamá se ganó hasta el último peso para tener lo que tiene. No heredó ni se le regaló nada, saliendo de Lo Prado".

"La injusticia del sistema se desquita con los que prometieron y no cumplieron. Pero como bien dijo Cristián Sánchez, 'es una falta de humanidad...'".

Historia de Renato Valdivia Conserva

