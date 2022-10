El príncipe Harry reaparece tras la muerte de la reina Isabel y revela detalles sobre sus hijos con Meghan Markle

El príncipe Harry reapareció por primera vez tras el fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II, el pasado mes de septiembre, y habló sobre los avances de sus dos hijos: Archie, de tres años; y Lilibet, de un año.

El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, están de vuelta en California, en Estados Unidos, y ahora intentan retomar su vida con normalidad luego de cumplir compromisos con la familia real en el Reino Unido.

Los duques de Sussex no pudieron asistir a una de las actividades con la organización benéfica WellChild, a la que apoyan desde hace varios años y que tiene entre sus funciones atender a niños enfermos o en condición vulnerable.

Todo sobre Meghan Markle

Sin embargo, el príncipe Harry se tomó un tiempo y, desde la comodidad de su su casa, conversó a través de una videollamada con uno de los ganadores del premio anual de la organización: Henry Waines, un pequeño de apenas 4 años.

En medio de la videollamada, Harry quedó conmovido con la dulzura del chico y hasta reconoció que en algún momento le recordó a sus dos hijos. El hijo de Diana de Gales le pidió disculpas por no poder asistir al evento.

A lo que el niño respondió: “Todo está bien”. La amabilidad del chico hizo que Harry recordara lo mucho que han crecido sus hijos y aseguró que Henry Waines tenía similitudes con ellos.

"Suenas como mi hijo Archie, con esa vocecita chillona. Me encanta", dijo. Luego, el joven preguntó cómo estaban sus hijos. "Archie está muy, muy ocupado. Y Lili está aprendiendo a usar su voz, lo cual es genial", dijo sobre el avance de los pequeños.

After being unable to attend the @WellChild Awards, Prince Harry virtually met winners last week. He spoke with children and families—including 4-year-old Inspirational Child winner Henry—about their accomplishments, joys, and challenges.



FULL VIDEO: https://t.co/taEskO6axP pic.twitter.com/vUdmKTC6Ab