La extraña pasión de la hija de Catherine Fulop: Hace un curso sobre cómo manipular cadáveres

11 oct. 2022

Oriana Sabatini, la hija de la famosa actriz venezolana Catherine Fulop, reveló la extraña disciplina por la que siente mucha pasión. La joven confesó en una entrevista que hace un curso para aprender cómo se preparan los muertos para un velorio.

Recientemente la actriz y cantante, de 26 años, lanzó su primer sencillo que lleva por nombre “Sola”. El tema fue compuesto por ella y producido por el reconocido productor musical Lauro, reseñó en una publicación Billboard Argentina.

Oriana es la hija mayor de Fulop con el empresario argentino Osvaldo Sabatini, con quien tiene más de 20 años de casada, y además tienen otra hija llamada Tiziana. Oriana desde muy pequeña mostró talento para las artes, destacando en la música.

La nueva pasión de la hija de Catherine Fulop

Pero ahora la chica ha descubierto una nueva faceta que le genera mucho interés, y por lo que ha dejado sorprendido a muchos.

En una entrevista en el programa de televisión llamado "Nadie dice nada", para promocionar su nuevo sencillo, la hija de Catherine Fulop se abrió y reveló detalles de los gustos que le apasionan. Oriana reveló que hace un curso para la preparación de los cadáveres para su velatorio.

"Me apasiona estar con un cuerpo sin vida. La verdad es que me apasiona la medicina forense. Toda la vida me apasionó la muerte. Siempre hice chistes sobre estudiar medicina y ahora, de grande, me empecé a replantear un poco todo", explicó la joven, según reseñó el diario Marca de España.

"Descubrí esto de la tanatopraxia y me enteré de que se podía estudiar haciendo un curso bastante corto, y dije '¿por qué no?'. No sé qué va a pasar el día que tenga que estar frente a un cuerpo sin vida y manipularlo y todo” admitió la hija de Fulop, asegurando que la sensación debe ser impresionante.

Sabatini aseguró que le apasiona la medicina forense; sin embargo, admitió que ”que es un compromiso muy grande que no sé si estoy preparada para tomar, porque quiero trabajar en la música".

