"Fue un trauma horrible": Ruth Gamarra habla del proceso para superar la trágica muerte de su expareja

El pasado 19 de diciembre la exchica Mekano Ruth Gamarra vivió un duro golpe. Su expareja, Jairo Sepúlveda, falleció tras caer desde el departamento de la modelo y empresaria paraguaya.

Un shock del que Gamarra ha podido ir saliendo poco a poco, pero que ha significado un duro proceso en el que hubo recriminaciones, ataques de pánico y ayuda de profesionales.

"Fue un trauma horrible"

Así lo cuenta a Las Últimas Noticias (LUN), en donde reveló además que refugiarse en su hija y sus nietos ha sido lo que más la ha ayudado para salir de su duelo.

"Hasta abril no tenía ganas de levantarme de la cama. Me costó muchísimo retomar mi trabajo y mi vida, porque realmente no tenía fuerzas. Fue un trauma horrible. Aunque a esas alturas (Jairo) ya no era mi pareja, el accidente pasó en mi casa, es difícil sacar eso de la cabeza", cuenta Gamarra.

"La verdad es que yo quedé en shock. Él era un chico tan joven, tan bueno. La forma en que él murió fue muy sorpresiva. Él se tropezó y cayó... La vida es tan frágil. Se fue en dos segundos", dice sobre la muerte de Jairo, quien había llegado al departamento invitado por un amigo en común.

La importancia del apoyo familiar

Ruth cuenta que las sesiones de psiquiatría, volver a trabajar y mantenerse activa han sido primordiales para su recuperación, destacando la importancia de su familia en la contención que ha necesitado.

"Lo que me salvó fue el apoyo de mi hija, de mis dos nietos, de toda mi familia, de mis amigos y sobre todo retomar lo que a mí más me gusta, que es mi trabajo", detalla la empresaria que se ha dedicado desde hace un tiempo a la promoción de emprendedores.

"Si uno se guarda la pena es para peor, yo traté de soltar todo lo que pude y después traté de mantener mi cabeza en el trabajo. Por mí y mi familia", dice Ruth Gamarra sobre el su proceso de "soltar dolores".

