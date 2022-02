Ruth Gamarra sobre su duelo tras la muerte de su pareja: "Estoy en una etapa de recomposición"

La madrugada del 19 de diciembre de 2021 la vida de Ruth Gamarra (44) cambió para siempre. Ese día, su pareja, Jairo Sepúlveda (36), falleció tras caer del balcón del departamento que compartían en Lo Barnechea.

Pasado casi dos meses, la exchica Mekano detalla cómo ha enfrentado ha enfrentado poco a poco, gracias a la ayuda profesional de psicólogos y psiquiatras, la pérdida y el trauma de esta tragedia.

"Estoy en una etapa de recomposición"

"La verdad es que me ha costado mucho... al comienzo estuve en shock, por eso no quería hablar con nadie, además me parecía una falta de respeto para la familia (de él) que yo hubiera salido en los medios, no quería invadir ni la privacidad ni el dolor de nadie", detalló la paraguaya a LUN en su primera entrevista tras lo sucedido.

"Los primeros días fueron muy difíciles, pero fueron pasando. Creo que estoy en una etapa de recomposición... esto es un trauma que una nunca se imagina. Una nunca se imagina que algo así pase en tu casa, entonces estoy en un proceso de aceptar lo que pasó", agregó.

Tratamiento profesional

Para enfrentar la pérdida, Ruth se ha refugiado en sus familia y amigos, pero también ha seguido un tratamiento con especialistas. "La familia (de Jairo) me ofreció psicólogo y tratamiento, se ofrecieron a pagar todo, son muy amorosos... estoy con psiquiatra también porque necesitaba medicamentos", dice.

La empresaria señala que estas terapias la han ayudado, pero que igualmente ha sido un proceso duro. "Nunca lo hablé desde que pasó, pero yo no lo vi caer... es algo muy fuerte la pérdida. Además fue en mi casa, mi departamento, en el que me había cambiado hace una semana... el psiquiatra me recomendó que tengo que superarlo, que es más conveniente que esté ahí", cuenta.

Recientemente Gamarra volvió a su trabajo promocionando emprendedores a través de redes sociales y ferias presenciales. Sobre este regreso espera que sea una ayuda más para poder sanar sus penas y seguir adelante.

Sobre su estado actual señala estar "muchísimo mejor de cuando pasó, pero tengo días en que de repente me cuesta levantarme".

Su hija y sus nietos han sido fundamentales para recuperarse, y espera también que el tiempo la ayude. "Eso es lo que me dice el psicólogo, estoy convencida de eso", afirma Ruth Gamarra.

