"Está muy delicado": Pepi Velasco actualiza el estado de salud del actor Gabriel Prieto

04 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Preocupación existe en el mundo del teatro y la televisión luego que el actor de la teleserie de Mega, "Hasta Encontrarte", Gabriel Prieto, sufriera una falla multisistémica derivada de un contagio de coronavirus.

El estado de salud de Prieto, quien se encuentra internado en el Hospital Luis Tisné, fue actualizado por una de sus amigas, Josefina "Pepi" Velasco, quien ha manifestado su preocupación por el artista y su amigo de varios años.

"Ha sido súper doloroso"

En conversación con Página 7, la actriz partió señalando que "nos dan un informe todos los días, a las cinco de la tarde, porque nosotros somos su familia, el teatro es parte de su familia. El último informe es que está estable dentro de su gravedad".

"Gabriel es mi hermano. Paso navidades, años nuevos, cumpleaños y fines de semana con él. Gabriel es mi confidente, amigo, hermano. Su familia somos nosotros, gran parte", aseveró.

Estos últimos días, reconoció, que han sido "súper dolorosos, pero la vida sigue. Una tiene que estar bien, lo que no quiere decir que cuando estoy sola no me vaya a la mierda, porque está muy delicado".

De acuerdo al testimonio que dio Magdalena Max-Neef a LUN el lunes 3 de octubre, las complicaciones que derivaron tras contagiarse de coronavirus se deben principalmente a que Gabriel tiene dos enfermedades base: hipertensión y diabetes, las cuales dificultaron su mejoría tras contraer covid-19.

