Concierto Daddy Yankee: Yamila Reyna tenía entradas para cancha vip, pero terminó en galería debido al caos

01 oct. 2022 - 15:00 hrs.

Una de las famosas que presenció todo el alboroto que se produjo en el primer concierto de Daddy Yankee en Chile, fue la actriz y comediante argentina, Yamila Reyna, quien pese a tener entradas en la cancha vip, terminó en galería.

Así lo mostró en sus redes sociales, donde se quejó abiertamente contra Bizarro, la productora a cargo del show, debido a las medidas de seguridad que se vieron vulneradas en el evento, en el cual a ella ni siquiera le pidieron su entrada para acceder.

Los descargos de Yamila Reyna

Desde la puerta del concierto, antes de acceder, Yamila partió su relato, quejándose en primera instancia porque no la dejaron acceder a la locación que había adquirido.

"Quiero decir que es un desastre toda la organización. Están las canchas vips y están los portones cerrados, la gente está agolpada. En la entrada tenían todos los accesos con una sola entrada. Casi me muero aplastada. A mi amiga le pegaron un codazo, casi la mataron", aseveró.

Reclamó que las personas que validaban las entradas también vieron vulnerada su seguridad: "Las chicas que están trabajando están terriblemente angustiadas, porque la organización es una verdadera vergüenza. La gente acaba de romper una reja lateral y están pasando, no saben a dónde. Yo me corrí porque tengo pánico, tengo miedo de que me maten", reconoció.

Después, ya dentro, subió otra historia en la que aparece sentada en la galería, mostrando que su posición era más adelante, como ya fue descrito anteriormente.

Yamila Reyna en galería cuando tenía entradas para cancha vip

Ya afuera del concierto, más tranquila, continuó con sus descargos, comentando que "la cancha vip estaba cerrada porque colapsó, no hay lugar. Robaron, pegaron, un desastre. La policía dejó muchísimo qué desear, le gritábamos que por favor hicieron algo y estaban en fila mirando mientras nos matábamos por entrar".

"Mi entrada y lo que pagué valió callampa. Nadie me pidió la entrada, todo el mundo se coló, una vergüenza. No vengan", finalizó.

