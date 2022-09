A 20 años del estreno de "Mi Gorda Bella": Así luce en la actualidad la protagonista

25 sept. 2022 - 16:00 hrs.

“Mi Gorda Bella” fue un drama que rompió estereotipos en la pantalla chica. Protagonizado por la actriz venezolana Natalia Streignard y el actor colombiano Juan Pablo Raba fue un gran éxito internacional en 2002.

A 20 años del estreno, la actriz está alejada de la televisión. Es madre de tres niños: Jacques, de 9 años; Gia de 6 y Gianni de tres, nacidos de su relación con el empresario Donato Calandriello, que logró tener luego de varios abortos debido al lupus que padece.

En la actualidad, Streignard es empresaria dedicada al área de la construcción en la ciudad de Miami, donde vive con su familia.

En su cuenta de Instagram, comparte imágenes de su familia y también de cómo son sus rutinas de ejercicios para mantenerse en forma.

Así luce hoy la actriz de “Mi Gorda Bella”

A dos décadas del estreno de “Mi Gorda Bella” la actriz que dio vida a Valentina Orestes habló con el periodista Luis Olavarrieta sobre el significado que para ella tuvo la telenovela.

Aseguró que no solo en la historia de la televisión marcó un “antes y un después”, también lo hizo en su vida.

“Cuando llegaba al plató para grabar, los compañeros me saludaban con un ‘hola y ya’. Cuando yo salía del camerino disfrazada de ‘Mi gorda bella’, me saludaban de nuevo con abrazos y me agarraban los cachetes, la gente quería a ese personaje y eso se notaba” recordó Natalia.

La protagonista de telenovelas dijo que para ella tuvo una relevancia importante por todo lo que implicaba representar a una persona que de alguna manera era una antítesis de la belleza ideal.

Polémica por nacionalidad

En la entrevista, la protagonista de “Mi gorda bella” habló también de la polémica que generó cuando negó su ciudadanía venezolana, respondiendo a un comentario de un usuario en las redes sociales. "Para su información, yo no soy venezolana", dijo en 2017 la actriz nacida en España, pero que desde los tres años se crió en Venezuela.

“Yo metí la pata, obviamente yo cometí un error, pero yo tenía en ese momento tantos sentimientos encontrados, yo tenía rabia, dolor, impotencia, tenía mil cosas en vida que me estaban pasando”, comentó.

“Obviamente, la gente no lo sabe, pero yo estaba pasando por un momento difícil, me escribió una persona molestándome, pero le contesté, mi intención no era contestarle a todo el mundo, pero se me olvidó que yo era una persona pública”, reflexionó Streignard.

