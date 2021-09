Protagonista de "Mi Gorda Bella" quiere regresar a la televisión: "Ya estoy como más relajada"

Después de rechazar varias ofertas y una vida familiar disfrutada a plenitud, la protagonista de “Mi Gorda Bella”, Natalia Streignard, considera que está preparada para volver a la televisión después de una década de ausencia.

Natalia Streignard dio vida a Valentina Villanueva en el éxito de la pantalla chica, que se transmitió hace casi dos décadas. A sus 51 años, la actriz luce un excelente estado físico, pues se ha relacionado en repetidas ocasiones con el mundo fitness.

Además, se dedicó al negocio de la construcción de viviendas, de acuerdo a lo que ha mostrado en sus plataformas digitales. La venezolana es madre de tres niños: Jacques (9), Gia (6) y Gianni (3), producto de su relación con el empresario Donato Calandriello.

Protagonista de “Mi Gorda Bella” está lista

Su deseo de regresar a la actuación salió a la luz durante una entrevista en la emisora de radio venezolana Onda La Superestación. "Ya mi hijo chiquito entró al colegio ahorita", reveló al comentar cómo es su rutina diaria.

"Ya estoy como que en las mañanas libres y siempre tienen que si el fútbol en la tarde..., entonces ya estoy como mucho más relajada, ya no me ocupa tanto mi tiempo", dijo la actriz según un artículo de People En Español.

La protagonista de “Mi Gorda Bella” decidió alejarse de las pantallas para dedicarse a su rol de madre, pero desde siempre había manifestado su intención de volver. Su última aparición fue en 2008, en un papel protagónico de la cadena Telemundo.

“Ya no me hacen caso”

Sin embargo, sabe que su deseo no será tan fácil de cumplir. "Lo que pasa es que dije tantas veces que no que ya no me hacen caso, ya nadie me llama porque ya dije que no 40 veces, entonces ya dijeron 'no, hombre, olvídate de Natalia'", declaró entre risas.

Streignard precisa que su reincorporación tendría que ser en una especie de participación especial, pues no podría estar dedicada al 100%.

“Quiero continuar también con mis hijos, pero una participación especial, algo pequeño yo creo que sí”, detalló.

