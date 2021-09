"Me duele que nunca te voy a abrazar de nuevo": La terrible pérdida que Becky G comparte con sus seguidores

La cantante Becky G acaba de vivir uno de los días más tristes. La artista latina se despidió de una de las figuras más importantes de su familia y compartió el dolor con todos sus seguidores a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

La intérprete de música urbana, que durante los últimos meses ha mostrado una faceta más comprometida con las causas sociales, informó a sus fans sobre la muerte de su abuelo Miguel, quien era oriundo del estado de Jalisco, México.

La joven, de 24 años, se mostró orgullosa y aseguró que su abuelo fue una parte esencial en su formación como artista y que él es responsable de todo lo que ha alcanzado hasta ahora, pues siempre la impulsó a cantar.

El conmovedor mensaje de Becky G

Becky G compartió con sus más de 28 millones de fanáticos un par de fotografías, en las que aparece cantando acompañada de su abuelo y un conjunto de mariachis en México.

En las imágenes, aparece cuando apenas era una adolescente en compañía de su “Papi”, como le dice cariñosamente, fundida en un abrazo y cantando junto a él.

“Como te voy a extrañar mi viejo. Tú sabes cuánto te quiero y cuánto me has inspirado. Aunque me duele un chingo que nunca te voy a poder abrazar de nuevo, sé que Dios te ha recibido con brazos abiertos y que tu espíritu está más presente que nunca”, comenzó diciendo.

“Gracias por visitarme en mi sueño, te sentí, te escuché y estoy de acuerdo Papi. Bendecida y agradecida por todas las experiencias y memorias que tengo contigo. Es por ustedes, mis abuelitos, que soy quien soy y te doy mil gracias por todo lo que me has enseñado y todo lo que has hecho y sacrificado para tu familia”, dijo.

“Siempre ayudó a quien los rodeaban”

El homenaje de Becky G para su abuelo continuó en sus historias. La intérprete de “Shower” recordó que siempre fue una persona trabajadora, porque eso le permitía ayudar a quienes lo rodeaban.

“Es por mis sueños, por mi trabajo que no puedo evitar lamentar la pérdida de él, como me gustaba mi abuelo, no se jubiló hasta después de los 75 porque trabajar le permitió poder ayudar a los que lo rodeaban”, dijo.

“He estado cuidando a mi familia desde que era una niña, como mi abuelo, si no trabajo no puedo cuidar de los que me rodean. Llevar el peso del sueño americano transmitido de generación en generación es pesado a veces para el hombre”, reflexionó.

