No hay Festival de Viña: Concejo municipal decide suspender la edición 2022 del certamen

El Concejo de la Municipalidad de Viña del Mar se reunió este miércoles para determinar si se realizaba, o no, la edición 2022 del Festival de la Canción.

Y la respuesta del municipio fue clara: el certamen no se realizará por segundo año consecutivo, luego que 9 de los 10 concejales rechazaran su realización. Recordemos que en 2021, no se hizo por la pandemia de coronavirus.

"No se realiza. Es lamentable, pero la verdad de las cosas es que en estas mesas de trabajo ha sido tirar, aflojar. Yo quiero lo mejor para este verano en Viña del Mar y el festival nos hace falta sobre todo en el tema de la reactivación económica", revelaron los concejales de la comuna Sandro Puebla y Carlos Williams.

Las excusas de los canales organizadores

La propuesta que presentaron los canales organizadores, TVN y Canal 13, tienen que ver con temas ligados a cuatro áreas, destacando las sanitarias, los plazos, los económicos y artísticos.

Por lo sanitario, exponen que "la prioridad es cuidar la salud de las personas (...) se debe afrontar que existe un riesgo real de contagio lo que conllevará la suspensión del mismo".

Asimismo, señalan que hay "incertidumbre respecto a la efectividad de la vacuna a largo plazo", puntualizando que en febrero de 2022 existen 5 meses del proceso de revacunación comenzado en agosto.

En cuanto a los plazos, acotaron que "los tiempos de producción del Festival en un escenario normal es de al menos 6 meses, que se extiende en la situación actual por la incertidumbre".

Referente a lo ecónomico, hicieron hincapié en que para que fuera viable, es necesario "contar con el aforo completo de la Quinta Vergara para la venta de tickets para las 6 noches de Festival", y que de seguir el plan Paso a Paso, sea el municipio o un tercero quien financie los boletos no vendidos, que en Fase 3 sería del 93% y en Fase 4 el 65%.

Y en cuanto a lo artístico, acusan que los artistas internacionales "no han abierto su agenda para Latinoamerica a mediano plazo producto de la incertidumbre sanitaria en la región".

Añadieron que, "en caso que un artista confirmado no se pueda presentar por contagio de Covid, no hay opción de reemplazo. Si se vendieron entradas se pueden devolver, pero el programa de televisión no se podría emitir".

Documento presentado en el Concejo Municipal. Pantallazo TV+

