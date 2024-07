"Lo llevamos para un corte de uñas y lo entregaron muerto": Alertan sobre no regulación de los servicios para mascotas

26 jul. 2024 - 22:36 hrs.

Actualmente, las mascotas cuentan con servicios que les permiten vivir experiencias que antes ni siquiera eran pensadas. Pueden ser testigos de una boda, acceder a baños especiales en centros comerciales e incluso tener citas a través de aplicaciones.

El mercado para las mascotas es cada vez más diverso, con seguros, guarderías y hasta spa. El problema es que la regulación para los establecimientos que prestan estos servicios aún está al debe, lo que incluso puede significar un riesgo para los animales.

La "Ley Cholito" no tiene resguardos en caso de que se cometan negligencias en peluquerías, hoteles o guarderías caninas, por lo que no existe un delito de mala praxis en estos casos.

Los nuevos servicios para mascotas

Las familias "multiespecie" son cada vez más populares en Chile. Las cifras hablan de que existen más de 8 millones de perros y cuatro millones de gatos que tienen tutores o padres humanos.

La fiebre por las mascotas ha llegado al punto de que hoy se puede ver a furgones escolares de perro, que llevan a los canes a su colegio canino. Se trata de un servicio de cuidado y adiestramiento, que ya funciona en el país, diseñado para aquellos padres humanos que no tienen con quién dejar a sus hijos peludos.

También existen seguros médicos para mascotas y servicios similares al de las isapres. Pero los servicios aumentan en el extranjero. En México y Estados Unidos está permitido que las mascotas sean testigos de las bodas de sus tutores; en España, existen tiendas de lujo para perros; y en Colombia, los centros comerciales cuentan con baños multiespecie. Incluso, existen aplicaciones de citas, como Tinder, pero para perros.

"Lo llevamos para un corte de uñas y lo entregaron muerto"

Los análisis de mercado estiman que los chilenos gastan, en promedio, cerca de $100 mil mensuales en el cuidado de nuestras mascotas. Aunque en algunos casos, este monto puede ser mucho mayor.

Debido al esfuerzo que hacen las familias se hacen especialmente importante que las experiencias donde se invierte entreguen un buen servicio. Sin embargo, como todo en la vida, en algunas ocasiones terminan en tragedia.

"Nosotros lo llevamos para un corte de uñas y lo entregaron muerte", contó Claudio Palavecino, quien sufrió la muerte de su perro.

El fallecimiento de Duke sigue siendo un misterio para Claudio. En julio de 2022, llevó a su bulldog a cortarse las uñas a una clínica veterinaria de Las Condes, pero a las pocas horas cambió su vida.

"Me dice 'comunícate con el dueño' y le digo 'qué me estás hablando, cómo me voy a comunicar con el dueño, tú eres el doctor, qué pasó', me dice 'hay veces que pasa que los perritos no aguantan la anestesia' y le digo 'pero es que no entiendo que anestesia, no entiendo de que me hablas'", relató Claudio.

Claudio denunció la muerte de Duke a Carabineros, pero el caso todavía no se resuelve

"Yo después buscando en Google las reseñas, dentro de la desesperación, había una niña que le habían matado a su gato, una niña que le había pasado lo mismo de la anestesia con su perro", lamentó.

Servicio para mascotas no están regulados

Gabriel Zeballos, fundador de la Fundación Mascoalerta, ha estudiado la "Ley Cholito" y asegura que esta normativa no protege a los tutores en caso de negligencias en hoteles, guarderías o peluquerías caninas.

Sobre los recintos veterinarios señaló que "los médicos veterinarios aquí en Chile no están considerados en el Código Sanitario. Por ende, no puede existir el delito de mal praxis veterinaria o negligencia médicoveterinaria".

Respecto a los hoteles y guarderías, explicó que "no existe todavía los registros de los centros de mantención temporal de animales de compañía. Al no existir este registro, no pueden inscribirse estos lugares, como los hoteles de mascotas, guarderías o peluquerías. Y a su vez, es imposible fiscalizarlos, porque no sabemos cuáles son".

En junio pasado, Gabriel recibió una respuesta de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de Ley de Transparencia, donde confirman que no hay centros inscritos en el registro nacional, pese a que la plataforma está activa.

Meganoticias se comunicó con este organismo y ratificaron la información de Gabriel, aunque agregan que todavía están en fase de capacitación a los funcionarios municipales, encargados de inscribir a estos recintos en el sistema. También aclararon que cualquiera puede solicitar la fiscalización de un hotel, guardería o peluquería para mascotas, a través de la autoridad sanitaria o las municipalidades correspondientes.

Desde enero de 2023 a julio de este año, el Sernac ha recibido 54 denuncias por negligencias en hoteles, guarderías o peluquerías caninas.