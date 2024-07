¿Cuándo son las próximas elecciones en Chile? Todo lo que debes saber sobre los comicios municipales y regionales

04 jul. 2024 - 14:25 hrs.

En octubre próximo se vivirá un nuevo proceso de elecciones en Chile, comicios en los cuales se escogerá a nuevas autoridades regionales y municipales.

¿Cuándo son las próximas elecciones?

El domingo 27 de octubre de 2024 se realizarán las próximas elecciones en Chile, instancia en que se escogerá a los nuevos alcaldes y concejales de las diferentes comunas del país; además de los nuevos gobernadores regionales y consejeros regionales (cores).

Aunque las elecciones están fijadas para el 27 de octubre, actualmente en el Congreso se discute un proyecto de ley que busca que las votaciones se efectúen durante dos días, específicamente el sábado 26 y domingo 27 de octubre.

¿Cuántas papeletas de votos recibiré?

En las elecciones de octubre los electores recibirán un total de cuatro papeletas para votar y en cada una de ellas deberán seleccionar solo una preferencia.

Los votos que se recibirán son para elegir a:

Gobernador regional

Consejero regional

Alcalde

Concejal

¿Es obligatorio votar?

Sí, en las elecciones regiones y municipales de octubre el voto es obligatorio para todos los electores que tengan su domicilio electoral en Chile.

Lo anterior debido a que la Ley N° 21.524 restableció la obligatoriedad del voto en todas las elecciones y plebiscitos que se desarrollen en el país, salvo en primarias.

Aunque la ley establece multas para quienes no voten, en la actual discusión parlamentaria, la Cámara Baja eliminó la multa para quienes no acudan a votar en octubre. Sin embargo, el Senado rechazó eliminar dicha sanción, por lo que la aplicación de multas para quienes no voten se tendrá que resolver en una comisión mixta.

¿Qué documento necesito para votar?

Para votar, las personas deben llevar su cédula de identidad o el pasaporte. En caso de haber extraviado el carnet no se podrá sufragar con el comprobante de cédula de identidad en trámite que entrega el Registro Civil.

¿Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa?

El Servicio Electoral (Servel) detalló que "la nómina de vocales de mesa será publicada por las Juntas Electorales 22 días antes de la elección".

Considerando que las elecciones son el 27 de octubre, la nómina de vocales de mesa se publicará el sábado 5 de octubre en el sitio de Consulta del Servel (ingresa aquí). Allí mismo se informará si la persona fue electo miembro del colegio escrutador.

¿Cuándo conoceré mi local y mesa de votación?

El sábado 5 de octubre, el mismo día en que se publica la nómina de vocales de mesa, se informa cuál es la mesa y local de votación de cada elector.

Las personas deberán ingresar al sitio de consulta de datos del Servel (clic aquí) y anotar su RUT para conocer la dirección de su local de votación y la mesa en que debe emitir su sufragio.

¿Puedo cambiar mi domicilio electoral?

El plazo para cambiar el domicilio electoral finalizó el pasado 8 de junio, por lo que las personas no podrán hacer modificaciones hasta el próximo proceso electoral.

¿Habrá voto en el extranjero?

En las elecciones municipales y regionales no hay voto en el extranjero, ya que se trata de comicios de carácter local con voto únicamente en el territorio nacional.

La ley que estableció el voto de chilenos en el extranjero indica que quienes residen en el exterior solo pueden sufragar en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos. Por el contrario, no pueden votar en elecciones de senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y cores.

¿Cuándo empieza la campaña electoral?

El Servel detalló que el periodo de propaganda electoral para estas elecciones se extiende desde el sexagésimo hasta el tercer día anterior al de la elección, es decir, desde el 28 de agosto hasta el jueves 24 de octubre.

¿En qué caso se hará segunda vuelta?

En las elecciones de gobernador regional, para que un candidato resulte electo, debe recibir al menos el 40% de los votos válidamente emitidos.

En caso de que haya más de dos candidatos y ninguno consiga el 40% de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos con más preferencias.

¿Cuándo se realizará la posible segunda vuelta de gobernadores?

La eventual segunda votación de gobernadores regionales también tendrá voto obligatorio y se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre de 2024.

En esta segunda votación resultará electo como gobernador de su respectiva región aquel candidato que obtenga el mayor número de sufragios.