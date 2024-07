Ossandón: Sin multa para voto obligatorio no habrá ley de elección en dos días

03 jul. 2024 - 13:04 hrs.

El senador Manuel José Ossandón se refirió a la comisión mixta que encabezará y que resolverá las diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado por proyecto de ley que extiende a dos días las próximas elecciones de octubre, especialmente lo que se refiere al voto obligatorio sin multa.

En conversación con Radio Pauta, Ossandón sostuvo que “hay un grupo del Frente Amplio que hizo un cálculo electoral, que creen que la democracia se gana con cálculo y que en el fondo dicen ‘a nosotros no nos conviene el voto obligatorio’. Y ustedes saben que si no hay multa no hay voto obligatorio”.

En esta línea, aseveró que el Gobierno “está muy preocupado” y que “si esto no se llega a acuerdo en la comisión mixta, no hay ley. Nosotros no vamos a dar la pasada a la ley porque no tiene ni un sentido”.

“Ya está aprobada la votación en dos días, por lo tanto, vamos a hacer una elección de voto voluntario en dos días. Gastaremos muchísima más plata para lo mismo, no tiene ningún sentido, pero aquí hay un cálculo electoral”, recalcó.

El parlamentario explicó que “esta ley no es un capricho del Gobierno ni de nosotros. El Servel técnicamente pidió que se hiciera en dos días porque ellos demostraron que la elección en un día iba a ser un desastre”.

Además, señaló que él era “contrario de lo que plantean personas muy futuristas, sobre todo algunas personas del Servel y este voto para el futuro, que es un voto pausado, como el de EE. UU., que en el fondo se vota durante una semana. Creo que Chile tiene un sistema que parece arcaico, pero es buenísimo”.

“Nosotros no hemos estado nunca metidos en fraude y eso protege la democracia. ¿Para qué cambiar algo que funciona?”, añadió.

Al ser consultado sobre las declaraciones del diputado Gonzalo Winter, quien planteó que obligar a alguien a votar no era algo democrático porque no ejercía una voluntad, sino que la gente votaba solo para que no lo multaran, Ossandón cuestionó: “¿Cómo no va a ser democrático, que más personas en Chile digan lo que quieren?”.

“Esto es electoral, por eso ni siquiera lo conversaron con la subsecretaria Lobos. Un grupo de personas, dijo ‘oye, viendo las encuestas nos va a ir mal, hay que cambial el voto obligatorio’ no hay otra excusa”, comentó.

El legislador aseguró que “se quiso buscar un resquicio para no perder en las elecciones, para ganar o buscar una conveniencia” e insistió a que “lleguemos a un acuerdo, pero con base técnica”.

