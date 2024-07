Loreto Aravena apoyó públicamente candidatura de Max Luksic a la alcaldía de Huechuraba: "No se elige dónde nacer..."

02 jul. 2024 - 17:10 hrs.

Max Luksic, hijo del empresario chileno Andrónico Luksic, oficializó su candidatura a la alcaldía de la comuna de Huechuraba, como independiente pero con el apoyo de los partidos de centro y derecha, UDI, RN, Evópoli, Amarillos, Demócratas y el Partido Republicano.

A sus redes sociales, Max, para lanzar su candidatura, subió un video en el que aparece contando las motivaciones que tiene de pasar del mundo privado al público, destacando que durante toda su vida fue formado para mantenerse como empresario.

"Mi vida era quedarme en el mundo privado. Recibí la mejor formación para eso, podría haber seguido ese camino, pero descubrí que lo que más feliz me hace es ponerme al servicio de otros, con las herramientas que he recibido y desarrollado", argumentó.

En el clip, el heredero de Andrónico colocó varias imágenes y videos tanto del pasado, junto a su padre y otros miembros de su familia, de la actualidad, realizando el "puerta a puerta" en la comuna, donde ha conversado con diferentes vecinos.

El apoyo de Loreto Aravena

Quien rápidamente se cuadró con la candidatura de Max al municipio de la comuna del sector norte de la Región Metropolitana fue su actual novia, Loreto Aravena, con quien ya lleva más de cuatro años de relación amorosa.

A través de sus historias de Instagram, Loreto republicó el mensaje que colocó su novio y bajo este escribió: "no se elige dónde nacer, pero sí donde servir", oración que también dice Max Luksic en su video de la candidatura.

Los intereses políticos de Loreto Aravena

Cabe destacar que Loreto Aravena también ha mostrado en tiempo pasado interés en la política. En el 2020, en medio de las inscripciones de los candidatos a la Convención Constitucional, donde su nombre sonó como posible opción, habló sobre sus preferencias revelando que se sentía de "izquierda" e incluso, que era miembro de un extinto partido.

"Soy parte de Comunes, un movimiento que está ligado al Frente Amplio. Pero eso de ser constituyente no es tan así. Hay gente que yo creo está más capacitada que yo para esa función. Pero claro que me interesa lo que está pasando en mi país", indicó al The Clinic.

