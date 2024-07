Arturo Longton explica por qué se fue a vivir a Brasil: "En Chile todos andan amargados y con rabia"

02 jul. 2024 - 10:48 hrs.

El recordado chico reality, Arturo Longton, decidió mudarse de Chile y radicarse en Brasil hace algunos días, con el objetivo de buscar nuevos horizontes, en medio de la bullada separación que protagonizó con su exesposa, la ingeniera comercial Daphney Bunney.

Cuando anunció este cambio de vida, a través de su cuenta de Instagram subió una historia en la que explicó que, "quiero encontrar algún lugar para instalarme en un futuro cercano, no creo que sea Río, quizás un pueblo cercano de por acá".

Arturo Longton

Detalles de la decisión

En conversación con el medio Las Últimas Noticias (LUN), Arturo entregó detalles de su decisión, que se vio motivada principalmente por el cambio de mentalidad que, asegura, tienen los residentes de Brasil, lo cual se acomoda a lo que está buscando actualmente.

"Hace unos años estuve en Ubatuba y Paraty y son superlindos y tranquilos. La gente en Brasil tiene otra energía, son buena onda, todos sonríen y eso me hace feliz porque yo siempre tengo buena vibra. En cambio, en Chile todos andan amargados y con rabia y me contamino mucho", expresó.

Arturo Longton

Agregó que si bien le gusta Chile, además de la "amargura" que acusa tienen sus compatriotas, tampoco se siente cómodo con la sensación de inseguridad que existe por estos días. "Aunque tengas una buena situación, no se puede disfrutar la vida, ahora tienes que encerrarte temprano en tu casa, todos los días hay tragedias, accidentes o encerronas", lamentó.

Paraty, uno de los lugares que enamoró a Arturo Longton

Tal es el temor que tiene a ser víctima de la delincuencia, que incluso optó por vender su vehículo en el 2023 para evitar cualquier posibilidad de ser víctima de una encerrona al manejarlo. "Ni loco me compro otro", enfatizó.

Sobre sus planes en Brasil, reconoció que venía meditando esta idea hace dos años y que ahora que se presentó la oportunidad la tomó. Un amigo de São Paulo lo ayudará a encontrar un hogar, el cual, espera, sea su residencia principal, mientras que Chile se convertirá en su segunda casa.

Este cambio de vida Arturo Longton lo está enfrentando completamente en solitario. Sobre si le teme a la soledad, el chico reality aseveró que "no, porque me he acostumbrado a la soledad. Estoy casi siempre solo, mis amigos ya están casados con hijos y tienen trabajos convencionales".

