"Amé el color": Carolina Mestrovic se sometió a radical cambio de look

La actriz y cantante, Carolina Mestrovic, mostró a través de sus redes sociales un notorio cambio de look que se realizó, que en esta ocasión involucra directamente a su cabellera, la cual por años la había mantenido en color castaño claro.

Mestrovic se realizó el cambio en una peluquería de Orlando, Estados Unidos, donde recordemos, vive desde hace ya varios años, luego que recibiera una oferta laboral de una cadena de televisión norteamericana para participar de una serie infantil.

A sus historias de Instagram, Carolina subió una imagen en la que aparece mirando de frente a la cámara, mostrando su pelo, el cual pasó de castaño claro a uno totalmente rubio, con dos mechones más claros a la altura de su chasquilla.

"Amé el color", escribió encima de la imagen, agradeciendo al estilista que se encargó de su nuevo look. Él republicó la historia en sus propias redes sociales y redactó encima, "y yo que lo creé, lo amé más", adjuntando además un emoji de una cara con estrellas en vez de ojos.

Hace ya casi 6 años, Carolina Mestrovic se fue a vivir a Estados Unidos buscando nuevos horizontes laborales, luego que recibiera una propuesta para participar en una ficción infantil. Una decisión difícil reconoció, puesto que en dicho momento tuvo que alejarse de su hija, Julieta, a quien tuvo junto a Mario Velasco.

"Cuando lo conversamos con el papá, fue como ‘voy a hacer la serie y regreso’, pero fui y conocí a mi esposo durante el proyecto, entonces empezamos a conversar con Mario a ver si la 'Juli' se venía para acá", narró en 2023 a un programa de Maura Rivera.

La pequeña se quedó en Chile junto a su padre, sin embargo, en 2023, a sus 12 años, decidió que era momento de ir a vivir junto a Mestrovic en Estados Unidos, a quien visitaba regularmente por algunas semanas, mientras cursaba el colegio en Chile.

"Las despedidas eran brutales, brutales. Cada despedida era como ‘no, basta, esto se tiene que acabar, me tengo que venir para acá", añadió en la plática con Rivera. En ese entonces hizo un balance sobre la decisión que tomó su hija, asegurando que fue "lo correcto", valorando que la niña ha puesto todo de sí para adaptarse a su nueva realidad.

En paralelo a su vida como madre, Mestrovic ha participado en diferentes producciones en Estados Unidos, reporta su perfil de IMDb. Entre el 2019 y el 2021 estuvo en la serie "Club 57", y luego en 2022 participó en los cortos "Some Help" y "Deal with it".

