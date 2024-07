Alison Mandel salvó a un niño que se estaba ahogando con la maniobra de Heimlich: "Hubo desesperación"

01 jul. 2024 - 17:35 hrs.

La comediante Alison Mandel se convirtió en una verdadera heroína, luego que aplicara sus conocimientos de la maniobra de Heimlich sobre un niño, quien se estaba ahogando con un trozo de fruta en presencia de ella, y los padres del menor de edad no sabían qué hacer.

A través de su cuenta de Instagram, Alison entregó el testimonio del angustioso momento que vivió el pequeño, motivando a sus seguidores a que decidan a aprender la maniobra de Heimlich y así salvar la vida de una persona.

"Hubo desesperación"

Mandel partió escribiendo sobre una historia: "quería contarles que el otro día tuve que hacer por segunda vez en mi vida la maniobra de Heimlich. Un niño se estaba ahogando con una fruta y yo estaba cerca y vi esto".

"Me acerqué lo más rápido que pude porque yo sé hacer la maniobra. No quiero contarles detalles porque es desesperante la situación, además, no hablábamos el mismo idioma con la familia del niño entonces hubo desesperación", reconoció.

Luego, a modo de reflexión hizo un llamado a aprender a hacer la maniobra de Heimlich con personas certificadas en este procedimiento, así como lo hizo ella. "Quizás algún día puedes salvar una situación muy angustiosa", expresó.

Por último, la comediante también rememoró cómo fue la primera vez que hizo la maniobra. Una experiencia que dista mucho de la que vivió actualmente, ya que en esta oportunidad pudo salvar al menor de edad sin causarle daños.

"La primera vez que la hice (maniobra) había tomado un curso de primeros auxilios y dejé a la persona muy moreteada y adolorida días. Pero ahora, gracias a Diosito, salió todo bien", cerró, adjuntando un emoji de una estrella y una flor rosada.

¿Qué es la maniobra de Heimlich?

La maniobra de Heimlich es uno de los procedimientos de auxilio más populares para aplicar en personas que se están ahogando, pero al mismo tiempo, no muchos saben como ejecutarlo. A grandes rasgos, este consiste en dar una compresión abdominal para así desobstruir el conducto respiratorio que está siendo tapado con comida u otro objeto.

