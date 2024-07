Mafe Bertero denuncia que han hecho videos para adultos utilizando su rostro: "Esto ha sido horrible"

01 jul. 2024 - 12:19 hrs.

La actriz María Fernanda Bertero, más conocida como Mafe Bertero, reveló que ha sido víctima de la viralización de videos pornográficos que cuentan con su cara, pero no han sido protagonizados por ella. Son clips hechos a través de computadora en la que ponen su rostro en un registro existente, lo que es conocido como deepfake.

"Vengo cargando con actos de este tipo desde que era menor de edad", reconoció Mafe en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), revelando que la primera vez que le ocurrió algo de este estilo se encontraba saliendo del colegio, cuando tenía 17 años.

"Esto ha sido horrible"

"Traté de no pescar y hacerme la loca, pero ahora me chocó demasiado porque se están difundiendo videos falsos míos. Distintos hombres comenzaron a mandarle a un tío videos míos diciendo: 'mira lo que está haciendo tu sobrina' y a mí también por mensaje directo en Instagram me empezaron a avisar que habían visto videos míos teniendo relaciones", añadió.

Bertero aseguró que al conocer el caso de lo que ocurrió en el colegio Saint George's, donde alumnas de básica fueron víctimas de un caso similar. Asimismo, se enteró de que quienes crean sus videos se encuentran comercializándolos.

"Hay quienes venden este contenido falso mío y hay quienes pagan por ello y al correo que uso para trabajar también llegaron mensajes pasivo-agresivos avisando que iban a filtrar videos, esperando una reacción. En verdad, esto ha sido horrible", aseveró.

La joven añadió que ha sentido profunda vergüenza durante estos días, pese a que ella no es la protagonista de los videos. "Cuando salgo a la calle a hacer mis cosas, como cualquier persona, sentí que me miraban pensando que realmente soy yo la de los videos", asumió.

Afortunadamente, ha recibido el apoyo de su familia, pareja y amigos, quienes la están apoyando con hablar abiertamente sobre lo que está viviendo. Por último, sobre la opción de realizar una denuncia ante la justicia, expresó que no ha investigado sobre si hay un marco legal que sancione este tipo de actos.

"No sé si hay solución ni que pillen a los responsables porque dudo que sea solo una persona la que crea esto. Antes, estos deepfakes solo los realizaban gente que se maneja con la edición de imágenes, pero ahora con la inteligencia artificial cualquiera puede hacerlo con solo una foto de alguien. Es algo que debería regularse", concluyó.

