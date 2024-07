Bambino logró comprarse su primer departamento: "Gracias a todas las personas que han creído en mí"

01 jul. 2024 - 09:35 hrs.

Para muchos, tener una casa es todo un sueño. Las condiciones del mercado el día de hoy han puesto cuesta arriba ese anhelo, sin embargo, algunos lo han podido conseguir. En este grupo se encuentra el chico reality Fernando Altamirano, más conocido como "Bambino".

El pasado jueves 27 de junio, el influencer comunicó a sus seguidores a través de Instagram que se hizo dueño de su primer departamento, adjuntando algunos registros de su nuevo inmueble. Asimismo, manifestó la felicidad que siente en la descripción del posteo.

El logro de Bambino

Altamirano subió una galería a su cuenta de Instagram, en donde se aprecia el living comedor del departamento, a él entrando a su inmueble y por último, celebrando con un espumante azul que descorchó frente a la cámara y del cual luego bebió.

En la descripción partió escribiendo: "hace un año se me dio la posibilidad de ingresar a un reality, tomé esa oportunidad con ilusión de que mi vida cambiara para mejor. En un principio no fue fácil... para ser honesto nada fácil, pero me mantuve enfocado, resiliente, solo dejé que el tiempo pusiera todo en su lugar".

"Fui un gladiador, no dejé que nadie me derrumbara. Luego de la tormenta finalmente salió el sol y he logrado poco a poco ir consiguiendo todos los objetivos que algún día soñé. Gracias a todas las personas que han creído en mí, son el motor que me impulsa a seguir", indicó.

Como era de esperarse, sus amigos y seguidores en redes sociales solo tuvieron mensajes de felicitaciones para Fernando, destacando que se sienten orgullosos por la obtención de este logro que se debió gracias a su propio esfuerzo.

"Orgullosísimo de ti, amigo", "felicidades, Bambi", "te mereces lo mejor", "felicidades, Bambino por tu logro", "tú lograste todo lo que hoy eres y siéntete orgulloso de ti de la persona que eres jamás te desanimes ante nada la vida está llena de aprendizaje y todo lo que tú eres en gracias a tus progresos", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Cabe recordar que Bambino se hizo conocido en "Gran Hermano". Tras su paso, se ha convertido en un influencer y rostro de diferentes marcas. Asimismo, tiene su propio programa en Like Media, dedicado a comentar la actualidad deportiva.

