"Por mi seguridad": Guardia que denunció "mecheros" en TikTok se tuvo que ir de Santiago

¿Qué pasó?

Una drástica decisión fue la que tomó Jackendy Fevrier quien se ha hecho conocido en redes sociales, particularmente en TikTok. Fevrier, quien se ha desempeñado como guardia de supermercado. Y ha sido precisamente en esas labores que ha adquirido su fama.

Esto, pues en su trabajo empezó a destacar al dejar registro de cómo atrapaba a los delincuentes que robaban en el supermercado, con un estilo bastante particular: le pedía a los ladrones, respetuosamente, que devolviera lo que pretendía robar.

Jackendy Fevrier dejará la región Metropolitana

El trabajador, que fue entrevistado por La Cuarta, confesó que llegó en 2017 a Chile, por lo que lleva más de siete años en el país y si bien el frío entorpeció en parte su proceso de adaptación, hoy no es un tema en su diario vivir.

En lo que respecta a lo que pudo ver en su trabajo, señaló que "los robos van a seguir y los mecheros van a seguir actuando sin miedo, porque la ley es muy suave con ellos. Lo peor es que mucha gente lo toma como algo normal".

Jackendy Fevrier

A pesar de que ha recibido comentarios positivos por su trabajo, las amenazas que ha recibido lo obligaron a emigrar de la región Metropolitana. "No creo que vuelva a Santiago, por mi seguridad. Muchas amenazas. No hay forma de estar allá tranquilo”, dijo

Sin embargo, a pesar de estos malos ratos, saca buenas conclusiones de lo que ha sido su estadía en el país. "Chile me dio todo a nivel individual, social y económico. La verdad, Chile y yo estamos enamorados", sinceró.

"No conozco el futuro, pero estoy listo para aprovechar todas las buenas oportunidades que me ofrece la vida. De hecho, para ser honesto, Chile me trata bien y siempre estaré agradecido”, finalizó.