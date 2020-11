A sus 50 años la actriz Natalia Streignard disfruta del amor de sus tres hijos: Jacques, Gia y Gianni. Una historia de amor que está teñida de sufrimiento, pues la artista perdió cinco embarazaos, sin saber que sufría de lupus.

La venezolana reveló durante una transmisión en directo con la "life coach" Lolita Suárez a través de Instagram. "Yo cuando decidí dejar la televisión ya tenía 38 años, entonces yo sabía que tenía que someterme a tratamientos hormonales (para tener hijos), pero estaba dispuesta", le explicó.

Entonces algunas personas de su entorno le advirtieron: "Te llenan la cabeza de cosas diciendo que las hormonas dan cáncer, que mientras más cosas te inyecten de repente te puede causar un problema grave de salud, que no inventes tanto".

La lucha de la protagonista de "Mi Gorda Bella"

Sin embargo, su determinación pudo más. "Uno dice: 'Es que yo no estoy inventando, o hago esto o no tengo hijos'. Entonces yo dije: 'Ya está, Diosito me protege, yo lo estoy haciendo por un propósito maravilloso, por un propósito que no puede ser malo y Dios me está poniendo esta vía porque es la única que tengo'".

En el camino tuvo varios abortos. "Yo tuve muchas pérdidas. Fue fuerte. Yo perdí cinco barriguitas, tuve varias pérdidas porque después me diagnosticaron lupus, entonces el lupus hacía que yo rechazara los bebés, o sea el cuento es de novela. Pero valió la pena", reseñó E! online.

A sus 50 años, Natalia Streignard vive el mejor momento de su vida al lado de sus tres hijos y su esposo Donato Calandriello en Madrid. Una de sus postales familiares fue disfrutando del último domingo de playa, antes de la llegada del otoño en el hemisferio norte.