Al borde de las lágrimas: La conmovedora foto de Angelina Jolie al despedir a su hija Zahara

Angelina Jolie estuvo a punto de llorar, muy emocionada, por la llegada de su hija Zahara a la universidad. La actriz se mostró conmovida en la bienvenida que preparó el lujoso Spelman College en Atlanta.

A principios de agosto, la actriz acompañó a su hija a su primer día de clases en la prestigiosa universidad, especial para mujeres afrodescendientes. Jolie compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece la chica con sus nuevas compañeras de estudio.

“¡Zahara con sus hermanas Spelman! Felicitaciones a todos los nuevos estudiantes que comienzan este año. Un lugar muy especial y un honor tener un miembro de la familia como nueva chica, Spelman”, escribió la actriz.

Luego de varias semanas de la despedida de Angelina Jolie a su hija Zahara, de 17 años, en el Campus Spelman comenzaron a circular varias fotografías donde se aprecia a la actriz al borde de las lágrimas mientras abraza con fuerza a la joven.

A pesar de que la exesposa de Brad Pitt se mostró siempre firme en su propósito de llevar a la joven a recibir una buena educación, como toda madre, no pudo evitar conmoverse ante ese momento tan importante para la chica.

En una imagen aparece la protagonista de “Maléfica” apreciando la ceremonia desde el público en medio de los otros representantes. Vestía un elegante vestido color crema de tirantes gruesos, con el cabello castaño peinado hacia atrás.

Mientras que Zahara se vio muy relajada luciendo una franela color marrón con unos pantalones de mezclilla. Sus hermanas Shiloh y Vivienne también estuvieron presentes en la ceremonia.

“¡Voy a empezar a llorar! Todavía no he empezado a llorar”, respondió Jolie en un video cuando la Dra. Gayle, directora de la institución, le preguntó cómo se sentía ser una madre Spelman.

“Habrá mucho tiempo para llorar”, mientras continúan las festividades de bienvenida respondió la representante universitaria, según reflejó también la revista Glamour.

Angelina Jolie is one proud mama. 🥰 Zahara is off to Spelman College! (🎥: IG, pelotondad214) pic.twitter.com/peLxbx6UH6