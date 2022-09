"No es de fresca...": Kel Calderón revela todos los requisitos que debe cumplir su hombre ideal

02 sept. 2022 - 17:00 hrs.

La influencer y egresada de derecho, Kel Calderón, suele abrir rondas de preguntas a través de Instagram, en las que comparte con sus fanáticos diversas curiosidades sobre su personalidad y reflexiones en torno a varios temas.

Así lo hizo en las últimas horas, cuando abordó las numerosas dudas que sus fanáticos le hicieron llegar. En este contexto, uno de ellos le preguntó directamente sobre los requisitos que debería tener su hombre ideal.

En concreto, el usuario le escribió: "¿Qué tiene que tener un hombre para estar contigo?". Ante esto, la hija de Raquel Argandoña se tomó el tiempo de contestar y enumeró múltiples exigencias.

"No es de fresca..."

"Me dio risa la segunda parte de la pregunta. Sobre lo primero: me gusta que me respeten, que me prioricen y que podamos formar un equipo y crecer a la par", partió explicando.

No se quedó ahí, ya que también destacó que prefiere "que me den el espacio de ser vulnerable y mostrar mis puntos débiles, sin tener miedo a que después los usen en mi contra".

En la misma línea, añadió que su pareja no debe asustarse ni sentirse amenazado "cuando me vean fuerte o que me vaya bien (nunca una competencia entre nosotros). Si le gusta viajar harto y compartir un buen vino tinto, tampoco me quejo".

Y por último, señaló una de las condiciones más importantes: "Sí o sí, tiene que ser animal lover, eso no es transable (la Marti y Lucifer, sobre todo)", aseguró refiriéndose a sus queridas mascotas.

Lo anterior pareció demasiado para un internauta, quien le escribió "menos mal que no pedías nada". Frente a lo que Kel dio una contundente respuesta: "¿Les pareció mucho? No es de fresca y no es mucho! Por lo demás, mi regla es 'nunca pido nada que no traiga a la mesa, yo también'", sentenció.

