"Me hubiese gustado estar con mis chiquillos": Pollo Fuentes revela que está arrepentido de haberse separado

El icónico conductor de televisión y cantante de la "Nueva Ola", José Alfredo Fuentes, realizó una sincera entrevista en donde reconoció que se encuentra arrepentido de haberse separado de su exesposa, Isabel Trías.

En un espacio de TV+, el cantante habló abiertamente de las infidelidades que cometió contra Trías, asumiendo su responsabilidad por fallarle en la relación.

"Me habría gustado no separarme"

El entrevistador del programa le preguntó frontalmente al cantante: "Pollo, en la vida, ¿de qué te arrepientes?", recibiendo una sincera respuesta del cantante, quien no vaciló en decir que "me habría gustado no separarme".

Luego ahondó en esta decisión y dijo que "me separé el año 2000, no me divorcié ni me he divorciado hasta la fecha. Me hubiese gustado quedarme siempre con mi familia, pero hay cosas en la vida que pasan y fue un momento que tuve que tomar la decisión".

"No me hubiese gustado irme de la casa, me hubiese gustado estar con mis chiquillos, a pesar de que estaban todos grandes. La Natalia que es la más chica estaba cumpliendo 18 años cuando me separé de la Isabelita", sumó.

Pese a estar separados desde hace más de 20 años, el intérprete de canciones como "Te Perdí" aseveró que Isabel "es el amor de mi vida", y que aún existe una relación cercana entre ambos.

Los hijos fuera del matrimonio del "Pollo" Fuentes

La separación no fue el único desafío familiar que Fuentes debió enfrentar. En un programa de Canal 13, recordó que en 1985 recibió una visita inesperada en el estudio de televisión donde Fuentes grababa el programa "Éxito". Se trataba de Sara, una joven de 18 años que le contó que era su hija.

"Fue una sorpresa, me vine a enterar 18 años después. Nos hicimos reamigos, fuimos a tomar once ese día, la seguí viendo", afirmó el artista.

Luego, en 2007, vivió un hecho similar, cuando otro joven lo visitó en su oficina. "Abro la puerta y entra un cabro igual a un primo mío. Le dije 'no me digai nada, voh soi hijo mío'", relató.

Al respecto, confesó que si bien para su familia la noticia no fue grata, terminaron aceptándolo. "La gracia de tener experiencia y cumplir años es que no tienes reparos en enfrentar las cosas tal como son (...) Si hay que pedir disculpas a alguien, las pido, y no solo por eso, también por otras cosas que me han pasado en la vida", sentenció Fuentes.

