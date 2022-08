"No ven el daño que le hacen a la familia": Sobrina de Diego Bertie estalla tras controversia por herencia del actor

22 ag. 2022 - 20:00 hrs.

La muerte del actor Diego Bertie aún sigue generando controversia a casi un mes de la inesperada noticia. Ahora su sobrina, Daniella Bertie, “estalló” en contra de los medios de comunicación y exigió respeto.

El actor, quien mantuvo una relación con Jaime Bayly, murió el pasado 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio donde residía en Lima, Perú. Fue hallado en el estacionamiento del edificio por el portero del condominio a las 04:00 de la madrugada.

Hasta ahora, las circunstancias de su muerte siguen sin esclarecerse. Mientras, los fans y compañeros del actor siguen lamentando su partida a los 54 años de edad.

Sobrina de Diego Bertie rompe el silencio

El hermetismo en torno a la muerte del actor ha generado una ola de especulaciones. Ante esto, la sobrina del actor rompió el silencio y compartió un video a través de su cuenta en Instagram en el que exigía respeto.

“No tenía planeado hacer este video, por respeto al duelo que estamos pasando, y por respeto a mi tío, que si bien fue una figura pública muy querida, siempre mantuvo su vida privada al margen de todo”, dijo comenzando la grabación.

“Hoy recibí un mensaje y me di cuenta que no podía seguir aguantando, que por más que quisiera callar, con todos estos mensajes, es imposible. Y que el bullying y el abuso no debería estar permitido”, señaló.

“Quiero hacer un llamado a las personas que están detrás de una pantalla, sin saber lo importante que era mi tío para nosotros, y cuál era la relación de nosotros con él”, dijo.

En el clip suplicó a los fans no seguir compartiendo información falsa. “Paren el odio, paren de estar compartiendo noticias falsas. (...) Así como ustedes perdieron a un actor muy querido, nosotros perdimos a un familiar al que queríamos muchísimo y no saben el dolor que estamos pasando”, concluyó.

¿Disputa por la herencia de Diego Bertie?

La más reciente controversia en torno al actor es sobre a quién dejaría su herencia. Según la información que circula en varios medios de comunicación de Perú, el actor habría dejado el 75 % de su patrimonio a su ayudante, Teodora Bonilla, a quien consideraba como una segunda madre y quien lo acompañó desde que tenía 22 años.

Teodora Bonilla, la nana y gran amiga que vivió con Diego Bertie por más de 30 años https://t.co/FPHbC56qe6 pic.twitter.com/aFMIxX52NQ — AhoraActualidad (@AhoraActualidad) August 8, 2022

Ante esta información y otras publicadas, la joven influencer aseguró: "Cada una de las noticias que he leído son totalmente falsas. Y lo más doloroso es que los medios de comunicación no se hacen responsables de lo que están compartiendo".

"No se dan cuentan el daño que pueden estar causándole a una familia. Comparten información sin veracidad, totalmente fuera de la realidad y que no existe creando problemas y peleas donde no hay", dijo.

El actor también tiene una hija, Aissa Bertie, de 23 años, fruto de la relación que mantuvo con Viviana Monge con quien se casó en 1997.

