"Tuvimos una relación corta y fallida": famoso actor peruano cuenta lo que vivió con Jaime Bayly

14 jun. 2022 - 21:00 hrs.

El actor y cantante peruano, Diego Bertie, habló sin tapujos de su sexualidad y de la fugaz relación que tuvo con el periodista y escritor, Jaime Bayly.

El hombre, ahora de 54 años, era un ídolo de muchas novelas de los años 90 y principios de los 2000. Por aquel entonces mantenía en secreto su orientación sexual aunque dentro del medio artístico esto era más evidente.

La relación con Jaime Bayly "me hizo mucho daño"

Bertie concedió una entrevista a la presentadora Magaly TV y durante la conversación contó la razón por la cual ocultó su sexualidad.

Para el actor y cantante peruano, su país y los demás países de América Latina para los que trabajaba en aquel entonces tenían una mentalidad muy conservadora.

Fue tras una entrevista con el periodista y escritor Jaime Bayly cuando el encuentro entre ambos se dio. La relación fue breve. Sin embargo, Bayly contó la experiencia en uno de sus libros y lo puso al descubierto ante la mirada pública.

“Sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación, una relación corta, una relación fallida. No fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso. Él escribió libros, ventiló mi intimidad”, se quejó.

Hasta Jaime Bayly reconoce que el programa de #MagalyTvLaFirme es de alta audiencia y no se lo pierde. Le dolio que Diego Bertie diga que su relación con él fue irrelevante.🙈 pic.twitter.com/Xd4N7fwxCw — Chollyw20 (@Chollyw20) June 7, 2022

Para Bertie esto no fue correcto. A su juicio no le correspondía a Bayly ventilar detalles de su relación.

“Expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera, en el momento que yo quisiera y me expuso. Vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño”, manifestó.

Pese al tiempo transcurrido muchos piensan que le guarda rencor a su amante clandestino del pasado. En cambio él confiesa que está feliz, libre de cualquier prejuicio y de ataduras.

“Yo no le guardo ningún rencor. Lo veo un poquito gordo e hinchado. Él que se creía el abanderado de los gays, ahora es el más burgués, señor casado y con hijos y con una gran barriga. Yo soy una persona libre, feliz y sin ningún rollo”, manifestó.

Pero Bayly ve lo que ocurrió de otra manera. En declaraciones recientes en su programa aseguró que publicó el libro porque era una forma de volver a revivir el romance con el actor.

“Yo creo que escribí de él porque lo quería, lo seguía queriendo. Lo extrañaba, era una manera de recuperarlo en la memoria en la imaginación, pero él se enojó. No sé si sigue enojado, quizá ya no”, dijo.