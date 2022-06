"Blue Ivy es Beyoncé personificada": Así de grande está la hija de la superestrella a sus 10 años

Los hijos de los famosos también crecen muy rápido. El tiempo pasa en un suspiro y poco queda de los tiernos bebés que fueron un día. Así pasa con la hija de Beyoncé, Blue Ivy, quien ahora tiene 10 años y sorprende por el parecido que guarda con su madre, la superestrella estadounidense.

Blue Ivy se dejó ver junto a su padre, el famoso rapero Jay-z durante un juego de la NBA. La jovencita lucía su cabello suelto muy similar al estilo de su madre.

El parecido no pasó desapercibido y los fanáticos tanto de Beyoncé como Jay-Z comentaron que la niña luce igual a su famosa mamá.

La imagen de padre e hija se difundió en las redes sociales. Algunos de los usuarios compararon a Blue con los rasgos faciales de Beyoncé, pero otros consideraron que tenía más similitudes con su padre.

“Beyonce realmente copió y pegó su apariencia en ella”, escribió uno de los usuarios, según señala el diario Daily Mail.

Además de notar lo grande que está la pequeña, los fanáticos también se fijaron en la relación con su papá. En un momento en el que el rapero la toma, la abraza y le da un beso, la niña se aparta con un gesto de adolescente avergonzada.

“Para nosotros: Jay Z, la leyenda del rap de todos los tiempos. Para Blue Ivy: papá vergonzoso”, escribió un usuario que publicó en su Twitter el video del momento.

