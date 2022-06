¿Qué significa? Beyoncé borra todas las fotos de perfil de sus redes sociales y preocupa a sus fanáticos

10 jun. 2022 - 19:00 hrs.

Preocupados quedaron los fanáticos de la cantante estadounidense Beyoncé, quien durante los últimos días sorprendió al borrar todas las imágenes de perfil de sus redes sociales. Ante eso, sus seguidores comenzaron a especular sobre cuál es la razón detrás de esta acción.

Pese a que todas sus publicaciones siguen intactas, ahora las fotografías principales de sus plataformas verificadas fueron reemplazadas por el avatar de una silueta, tal como sucede con cualquier usuario cuando decide eliminarlas.

🚨Beyoncé has removed her profile pictures across all social media accounts. pic.twitter.com/jzjXYFWgI3 — Pop Crave (@PopCrave) June 10, 2022

¿Se retira?

Muchos lo interpretaron como que la multipremiada artista podría estar atravesando un difícil momento personal o que incluso podría estar cerca de anunciar su retiro de la música.

Sin embargo, sus fans aseguran que tendría que ver con un nuevo trabajo musical, ya sea una exitosa canción individual o un disco de estudio.

Lo anterior se debe a que, en más de una oportunidad, la superestrella ha sorprendido con inesperados lanzamientos durante la madrugada, como lo fue con "The Beyoncé The Visual Álbum" (2013). Algo parecido sucedió con "Everything is Love" (2018), un álbum en conjunto a su esposo Jay-Z, el cual se estrenó sin previo aviso.

En el caso de Instagram, Beyoncé volvió a subir una publicación durante esta semana, luego estar ausente por más de dos meses. El post se llenó de comentarios de usuarios pidiendo alguna explicación sobre tanto misterio, mientras que otros escribieron sus teorías.

"¿Dónde has estado? Te extrañamos", "¿Trabajando en el nuevo álbum?", "Pensé que había perdido la contraseña", son algunos de los mensajes que recibió la intérprete de "Halo".

Por el momento, la celebridad no se ha reportado con ningún tipo de declaración. El último disco en solitario de la cantante ("Lemonade") fue estrenado a mediados de 2016, por lo que los internautas aseguran que ya sería el momento de que lanzara su séptimo álbum.

