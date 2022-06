"Él no estaba de acuerdo": Sabrina Sosa cuenta detalles de su separación con Claudio Valdivia

10 jun. 2022 - 14:00 hrs.

Fue hace cerca de tres años que se acabó la relación de la modelo argentina Sabrina Sosa con el exchico reality Claudio Valdivia, tras ocho largos años de romance.

De la pareja nació su hijo, Gaspar, que los ha hecho mantener una relación cordial, de acuerdo a lo que Sosa reveló en una conversación reciente, en donde además comentó detalles inéditos sobre su quiebre con Valdivia.

"Él no estaba de acuerdo"

En un programa del canal Vive, Sabrina reveló que la separación de Claudio Valdivia no fue fácil, ya que él no quería dar este paso, el cual ella creía que era necesario.

"Estuvimos ocho años juntos y llevo tres años más o menos separada y fue re difícil, al principio me costó tomar la decisión y tener la fortaleza de hacer el cambio", confesó de entrada.

"Me pasó que él no estaba de acuerdo con que nos separemos y también fue el hacerle entender que no estábamos bien. Todo eso llevó mucho tiempo, no es que nos juntamos y llegamos a un acuerdo, sino que hubo mucha conversación", sumó.

Sosa asumió que incluso tuvo que tomar terapia para enfrentar la decisión, la cual vino tras un largo proceso personal de reflexión.

"Cambié un montón y ese fue mi puntapié inicial, porque un día me acuerdo que extrañaba a la Sabrina de 16 años, que claro que no iba a volver a serlo. Pero ahora me miro al espejo y me recuerdo a mí misma cuando chica, recuperé esa esencia (...) No estaba al 100 en nada, ni en mi pareja, ni mi trabajo, me sentía fea, no me sentía segura. Hoy siento que tengo el mundo por delante", sentenció.

Tras el fin del romance, los dos han tratado de mantener la relación de forma respetuosa, primando el interés de Gaspar, el hijo que tienen común.

"Una de las cosas que le dije es que de verdad encuentre una buena mujer, porque siento que eso le va a aportar algo a mi hijo", señaló, a modo de ejemplificar que los conflictos entre ambos están superados.

