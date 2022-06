Se opera la cuerdas vocales y se hace un estiramiento facial: Así luce ahora la "Barbie humana" sin filtro

Jessica Alves, mejor conocida como la “Barbie humana”, no lo piensa dos veces para ingresar al quirófano. La modelo brasileña suma ahora una nueva cirugía a su largo historial médico: Se operó las cuerdas vocales.

Además de hacerse esta compleja cirugía, la maniquí también se hizo un nuevo estiramiento facial. Estas últimas intervenciones se suman a las 78 operaciones que ya se había hecho.

A principios del 2020, anunció su transición de hombre a mujer y a principios de este año la logró consolidar con una reasignación de género. A esto le siguió un aumento de busto y una banda gástrica para bajar de peso.

Por si fuera poco, Jessica Alves no escatima en gastos cuando se trata de su transición y hace pocos días se sometió a una nueva cirugía para cambiar sus cuerdas vocales y tener un tono de voz más femenino.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo brasileña, de 38 años, compartió varias imágenes en las que se veía acostada en la cama de una reconocida clínica en la ciudad de Bangkok, en Tailandia. “Deséenme suerte”, escribió.

Durante la operación también se haría un estiramiento en el rostro para feminizar aún más sus facciones. Permanecerá en Tailandia durante un mes para recuperarse y se someterá a terapia de voz para ajustar su habla, detalló el diario Daily Mail.

Luego de su cirugía, la “Barbie humana” fue vista luciendo su nueva apariencia con un jumpsuit estampado y cargando con una pila de maletas en un aeropuerto de la ciudad.

En las imágenes se puede ver al detalle cómo quedó su rostro sin la aplicación de filtros que hace la modelo en su cuenta de Instagram.

